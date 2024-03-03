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    «Волгарь» обидит хабаровчан

    «Волгарь» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Первая лига, 3 марта 2024 года

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    «Волгарь»
    В рамках 21-го тура чемпионата России 3 марта пройдет матч «Волгарь» — «СКА-Хабаровск». Начало — 16:00 (мск). «Волгарь» — «СКА-Хабаровск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 03 Марта 2024 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 16:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Волгарь»

    Турнирное положение: Астраханцы в нынешнем сезоне откровенно удручают своими результатами. Зимовала команда в зоне вылета, на 17 строчке таблицы.

    При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 20 матчах первенства в астраханцы отличились всего лишь 17 мячами.

    Волгарь — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничью. «Волгарь» в контрольной встрече не смог одолеть «Женис» (0:0).

    Более того, в 8 спаррингах астраханский клуб смог добыть всего 3 виктории. А вот уступил «Волгарь» те же 3 раза.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. А вот пропустили астраханцы 7 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: на текущий момент отставание от спасительной 15 позиции составляет 1 пункт. Так что шансы спастись имеются.

    Поединки против «СКА-Хабаровска» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Волгарь» проиграл трижды при 2 ничьих.

    В контрольных поединках австраханцы смотрелись не столь монолитно. Ну, а в двух последних поединках команда даже не забила.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: «Армейцам» будет крайне непросто претендовать на повышение в классе. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 19 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 22.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 виктории. А вот проиграл «СКА-Хабаровск» один раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне противоречиво. Роману Шаронову отпущен немалый кредит доверия, который можно оправдать только попаданием в топ-4.

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    При этом пока что «СКА-Хабаровск» не видится одним из фаворитов. Команда уж слишком часто теряет очки на ровном месте.

    В своем предыдущем поединке «СКА-Хабаровск» добыл победу. Хабаровчане переиграли сильный «Акрон» (3:2).

    Дабы оказаться в зоне стыков, «армейцам» срочно нужно набирать очки. Да и с характером у подопечных Шаронова все в порядке.

    Статистика для ставок

    • «СКА-Хабаровск» уже почти 9 лет не проигрывает астраханцам

    • обе команды в среднем забивают меньше гола за матч

    • «Волгарь» не забивал в 2 своих последних контрольных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.27 и 1.62.

    Прогноз: Астраханцы явно постараются как можно скорее выбраться из опасной зоны.

    «Волгарь» наверняка настроен начать год успешно, да и родные стены явно погонят команду вперед.

    Ставка: Победа «Волгаря» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники, имеющие проблемы с реализацией, вдруг выдадут результативный поединок.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.27

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    Ставка и прогноз на матч «Волгарь» — «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. «Волгарь» обидит хабаровчан
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