«Волгарь»
Турнирное положение: Астраханцы в нынешнем сезоне откровенно удручают своими результатами. Зимовала команда в зоне вылета, на 17 строчке таблицы.
При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 20 матчах первенства в астраханцы отличились всего лишь 17 мячами.
Волгарь — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничью. «Волгарь» в контрольной встрече не смог одолеть «Женис» (0:0).
Более того, в 8 спаррингах астраханский клуб смог добыть всего 3 виктории. А вот уступил «Волгарь» те же 3 раза.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. А вот пропустили астраханцы 7 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на текущий момент отставание от спасительной 15 позиции составляет 1 пункт. Так что шансы спастись имеются.
Поединки против «СКА-Хабаровска» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Волгарь» проиграл трижды при 2 ничьих.
В контрольных поединках австраханцы смотрелись не столь монолитно. Ну, а в двух последних поединках команда даже не забила.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: «Армейцам» будет крайне непросто претендовать на повышение в классе. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Команда забила 19 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 22.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 виктории. А вот проиграл «СКА-Хабаровск» один раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне противоречиво. Роману Шаронову отпущен немалый кредит доверия, который можно оправдать только попаданием в топ-4.
При этом пока что «СКА-Хабаровск» не видится одним из фаворитов. Команда уж слишком часто теряет очки на ровном месте.
В своем предыдущем поединке «СКА-Хабаровск» добыл победу. Хабаровчане переиграли сильный «Акрон» (3:2).
Дабы оказаться в зоне стыков, «армейцам» срочно нужно набирать очки. Да и с характером у подопечных Шаронова все в порядке.
Статистика для ставок
- «СКА-Хабаровск» уже почти 9 лет не проигрывает астраханцам
- обе команды в среднем забивают меньше гола за матч
- «Волгарь» не забивал в 2 своих последних контрольных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.27 и 1.62.
- 2.04Зенит — Спартак: прогноз и ставка
- 1.85ЦСКА — Оренбург: прогноз и ставка
- 2.20Краснодар — Рубин: прогноз и ставка
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Прогноз: Астраханцы явно постараются как можно скорее выбраться из опасной зоны.
«Волгарь» наверняка настроен начать год успешно, да и родные стены явно погонят команду вперед.
Ставка: Победа «Волгаря» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники, имеющие проблемы с реализацией, вдруг выдадут результативный поединок.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.27