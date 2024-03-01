«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: Коллектив из города Хернинг по итогам 19 проведенных туров с 39 очками идет на третьей строке, проигрывая лидеру лишь балл.
«Мидтьюлланн» отпраздновал 12 викторий, три матча свел вничью и потерпел четыре поражения, разница мячей составляет 37:23.
Последние матчи: В минувшем туре первенства «волки» в гостях смогли переиграть «Орхус» со счетом 3:2, а игровым днем ранее они на выезде уступили лидирующему «Брондбю» 0:1, не реализовав там пенальти и при отменном голе.
Не сыграют: Сверри Ингасон дисквалифицирован, а у Маррони травма.
Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Мидтьюлланн» смог выиграть семь встреч из восьми последних проведенных при одном фиаско. И только в одном случае данного отрезка команда не смогла забить.
«Копенгаген»
Турнирное положение: Столичный коллектив находится в таблице на строку выше, имея те же 39 баллов в активе, но лучшую разницу мячей.
«Копенгаген» выиграл 12 встреч из 19 проведенных, трижды играл вничью и потерпел четыре поражения, забил 39 мячей при 21 пропущенном.
Последние матчи:
Не сыграют: Давит Хочолава, Тео Сандер и Лукас Лерагер пребывают в лазарете команды.
Состояние команды: После зимнего перерыва «Копенгаген» провел две игры в чемпионате и обе их выиграл, поочередно одолев 3:0 в гостях «Силькеборг» и дома 2:0 «Норшелланн». Перед этим он отыграл первый матч 1/8 финала ЛЧ на своем поле против «Ман Сити» и уступил 1:3.
Статистика для ставок
- На своем поле «Мидтьюлланн» в текущем чемпионате выиграл шесть игр из девяти при одном фиаско
- У «Копенгагена» аналогичная гостевая статистика
- В рамках чемпионата Дании «Копенгаген» не может обыграть «Мидтьюлланн» в последних четырех очных встречах, дважды проиграв за этот период
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Копенгагена» — 2.38, победа «Мидтьюлланна» — 3.14, ничья — 3.62.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.91 соответственно.
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Прогноз: Ожидаем, что поединок претендентов на золото не принесет большого количества забитых мячей. Ведь наверняка команды особо рисковать не будут, да и между собой в последнее время они играют нерезультативно.
Ставка: ТМ 2,5 за 1.91.
Прогноз: И также еще ставим в этом поединке на мировой исход, потому что оба коллектива будут рады набрать по очку и вполне будут рады ничьей.
Ставка: ничья за 3.62.