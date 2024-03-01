1 марта в 20-м туре чемпионата Дании по футболу «Мидтьюлланн» на своем поле примет «Копенгаген». Начало встречи — в 21:00 по мск. «Мидтьюлланн» — «Копенгаген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: Коллектив из города Хернинг по итогам 19 проведенных туров с 39 очками идет на третьей строке, проигрывая лидеру лишь балл.

«Мидтьюлланн» отпраздновал 12 викторий, три матча свел вничью и потерпел четыре поражения, разница мячей составляет 37:23.

Последние матчи: В минувшем туре первенства «волки» в гостях смогли переиграть «Орхус» со счетом 3:2, а игровым днем ранее они на выезде уступили лидирующему «Брондбю» 0:1, не реализовав там пенальти и при отменном голе.

Не сыграют: Сверри Ингасон дисквалифицирован, а у Маррони травма.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Мидтьюлланн» смог выиграть семь встреч из восьми последних проведенных при одном фиаско. И только в одном случае данного отрезка команда не смогла забить.

«Копенгаген»

Турнирное положение: Столичный коллектив находится в таблице на строку выше, имея те же 39 баллов в активе, но лучшую разницу мячей.

«Копенгаген» выиграл 12 встреч из 19 проведенных, трижды играл вничью и потерпел четыре поражения, забил 39 мячей при 21 пропущенном.

Последние матчи:

Не сыграют: Давит Хочолава, Тео Сандер и Лукас Лерагер пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: После зимнего перерыва «Копенгаген» провел две игры в чемпионате и обе их выиграл, поочередно одолев 3:0 в гостях «Силькеборг» и дома 2:0 «Норшелланн». Перед этим он отыграл первый матч 1/8 финала ЛЧ на своем поле против «Ман Сити» и уступил 1:3.

Статистика для ставок

На своем поле «Мидтьюлланн» в текущем чемпионате выиграл шесть игр из девяти при одном фиаско

У «Копенгагена» аналогичная гостевая статистика

В рамках чемпионата Дании «Копенгаген» не может обыграть «Мидтьюлланн» в последних четырех очных встречах, дважды проиграв за этот период

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Копенгагена» — 2.38, победа «Мидтьюлланна» — 3.14, ничья — 3.62.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.91 соответственно.

Прогноз: Ожидаем, что поединок претендентов на золото не принесет большого количества забитых мячей. Ведь наверняка команды особо рисковать не будут, да и между собой в последнее время они играют нерезультативно.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.91.

Прогноз: И также еще ставим в этом поединке на мировой исход, потому что оба коллектива будут рады набрать по очку и вполне будут рады ничьей.

Ставка: ничья за 3.62.