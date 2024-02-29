29 февраля в четвертьфинальном поединке Кубка Швейцарии «Сьон» на своем поле сыграет против «Янг Бойз». Начало матча запланировано на 22:30 по мск. «Сьон» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сьон»

Путь в Кубке: В текущем розыгрыше Кубка Швейцарии «Сьон» преодолел уже три этапа. На первом из них он одолел в гостях клуб из третьей лиги со счетом 3:1.

В 1/16 финала коллектив справился дома с высшелиговым «Грассхоппером» 3:0, а на предыдущем этапе разгромил любительский «Онекс» на его поле со счетом 6:1.

Последние матчи: Этот сезон «красно-белые» проводят в первой швейцарской лиге, где уверенно лидируют. Накануне данного поединка они обыграли «Шафхаузен» 4:0 на выезде. И эта виктория стала для них шестой кряду.

Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В официальных поединках «Сьон» не уступает вот уже на протяжении 16 встреч подряд. В этот удачный для себя период коллектив добился 12 викторий и четыре поединка завершил мировыми исходами.

«Янг Бойз»

Путь в Кубке: «Янг Бойз» также в этом кубковом розыгрыше преодолел три этапа, каждый раз побеждая всухую в гостевых поединках. Правда, с представителями элиты он не играл.

Сперва бернцы разгромили любителей 5:0, а потом поочередно обыграли 1:0 «Ксамакс» и 2:0 «Рапперсвиль».

Последние матчи: «Пчелы» этот сезон проводят в высшем дивизионе и на текущий момент лидируют там. В преддверии же этой игры они на своем поле уступили со счетом 0:1 «Серветту», а перед этим расписали в гостях ничью с лиссабонским «Спортингом» в ЛЕ, но вылетели из турнира, так как дома проиграли 1:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Янг Бойз» нет.

Состояние команды: К предстоящему поединку «Янг Бойз» подходит не в лучшем состоянии. Он смог выиграть только один поединок из пяти последних, да и тот у аутсайдера чемпионата Швейцарии, и также вылетел из еврокубков.

Статистика для ставок

«Сьон» на своем поле не уступает на протяжении семи встреч, выиграв пять из них

У «Янг Бойз» четыре фиаско за прошедшие восемь гостевых встреч во всех турнирах при двух выигрышах

«Янг Бойз» выиграл у «Сьона» в восьми из девяти последних очных противостояний при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Сьона» букмекеры дают коэффициент 4.05. Ничья оценена в 3.80, а победа «Янг Бойз» оценена в 1.88.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.17 соответственно.

Прогноз: В предстоящем матче советуем ставить с 0 форой на «Сьон». Коллектив на ходу и в родных стенах должен дать настоящий бой лидеру Суперлиги.

Рекомендуемая ставка: победа «Сьона» с форой 0 за 3.00.

Прогноз: Однако открытого и результативного футбола от соперников не ждем, и поэтому ставим также на низовой исход.

Ставка: ТМ 2,5 за 2.17.