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    Очередная разгромная победа ПСВ?

    «ПЕК Зволле» — ПСВ. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Эредивизия, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ПЕК Зволле» — ПСВ
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    Люк де Йонг
    В рамках 23-го тура чемпионата Нидерландов 24 февраля пройдет матч «ПЕК Зволле» — ПСВ. Начало — 22:00 (мск). «ПЕК Зволле» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 24 Февраля 2024 года
    ПЕК Зволле
  • Зволле
    •  ПЕК Зволле 22:00 ПСВ ПСВ
  • Эйндховен
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    «ПЕК Зволле»

    Турнирное положение: «ПЕК Зволле» в нынешнем сезоне ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 месте таблицы.

    При этом атака команды выглядит не столь выгодно. В 22 матчах игроки «ПЕК Зволле» наколотили лишь 31 мяч в ворота соперников.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть хотя бы балл. «ПЕК Зволле» дома минимально уступил «Алмере Сити».

    В пяти своих матчах «ПЕК Зволле» выиграл 2 раза при одном поражении. Да и вообще, команда всего на 2 очка отстает от стыкового 8 места, дающего шанс оказаться в еврокубках.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота «ПЕК Зволле» пропустил четырежды.

    Не сыграют: Ферди Дрейф — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне команда выглядит довольно ершисто. «ПЕК Зволле» способен дать бой кому угодно, да и мотивация на битву с лидером явно будет зашкаливать.

    Поединки против ПСВ для команды проходят традиционно неудачно. В 16 (!) последних очных встречах успех «ПЕК Зволле» терпел поражения.

    Последний раз команда обыгрывала эйндховенцев еще 9 с половиной лет назад. Да и сейчас шансов у хозяев откровенно мало.

    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ в нынешнем сезоне уверенно мчится к очередному чемпионству. Эйндховенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

    Команда забила 70 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота всего 10.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у ПСВ 3 победы при двух паритетах.

    Не сыграют: Ноа Ланг — травмирован.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды проходит блестяще. ПСВ и в чемпионате снимает скальп за скальпом, и в Лиге чемпионов способен пройти далеко.

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    В 22 матчах чемпионата эйндховенцы выиграли 20 раз при 2 ничьих. Да и атака блистает во всю! А уж Люк Де Йонг вообще умница: 19 забитых мячей в 22 матчах!

    В своем предыдущем поединке ПСВ не сумел победить. Дома команда довольствовалась лишь ничьей с дортмундской «Боруссией» (1:1) в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

    И уж точно гости будут максимально агрессивны в атаке. ПСВ явно устроит настоящую круговерть у ворот скромного оппонента.

    Статистика для ставок

    • ПСВ обыграл «ПЕК Зволле» в 16 последних очных поединках

    • Эйндховенцы еще не проигрывали в нынешнем чемпионате

    • ПСВ забивает чаще всех в лиге — 70 мячей в 22 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.34 и 2.89.

    Коэффициенты матча ПЕК Зволле — ПСВ

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  • 12.006.901.20Бонус$9500
    •

    Прогноз: Гости на две головы сильнее оппонента, которого к тому же регулярно обыгрывают.

    Эйндховенцы обыгрывают всех подряд в чемпионате, и явно не намерены снижать темпов.

    Ставка: Фора ПСВ -2.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что ПСВ в этой встрече не будет особо надрываться в атаке.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.89

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    «ПЕК Зволле» — ПСВ: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. Очередная разгромная победа ПСВ?
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