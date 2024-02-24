В рамках 23-го тура чемпионата Нидерландов 24 февраля пройдет матч «ПЕК Зволле» — ПСВ. Начало — 22:00 (мск). «ПЕК Зволле» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПЕК Зволле»

Турнирное положение: «ПЕК Зволле» в нынешнем сезоне ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 месте таблицы.

При этом атака команды выглядит не столь выгодно. В 22 матчах игроки «ПЕК Зволле» наколотили лишь 31 мяч в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть хотя бы балл. «ПЕК Зволле» дома минимально уступил «Алмере Сити».

В пяти своих матчах «ПЕК Зволле» выиграл 2 раза при одном поражении. Да и вообще, команда всего на 2 очка отстает от стыкового 8 места, дающего шанс оказаться в еврокубках.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота «ПЕК Зволле» пропустил четырежды.

Не сыграют: Ферди Дрейф — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне команда выглядит довольно ершисто. «ПЕК Зволле» способен дать бой кому угодно, да и мотивация на битву с лидером явно будет зашкаливать.

Поединки против ПСВ для команды проходят традиционно неудачно. В 16 (!) последних очных встречах успех «ПЕК Зволле» терпел поражения.

Последний раз команда обыгрывала эйндховенцев еще 9 с половиной лет назад. Да и сейчас шансов у хозяев откровенно мало.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ в нынешнем сезоне уверенно мчится к очередному чемпионству. Эйндховенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

Команда забила 70 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота всего 10.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у ПСВ 3 победы при двух паритетах.

Не сыграют: Ноа Ланг — травмирован.

Состояние команды: нынешний сезон для команды проходит блестяще. ПСВ и в чемпионате снимает скальп за скальпом, и в Лиге чемпионов способен пройти далеко.

В 22 матчах чемпионата эйндховенцы выиграли 20 раз при 2 ничьих. Да и атака блистает во всю! А уж Люк Де Йонг вообще умница: 19 забитых мячей в 22 матчах!

В своем предыдущем поединке ПСВ не сумел победить. Дома команда довольствовалась лишь ничьей с дортмундской «Боруссией» (1:1) в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

И уж точно гости будут максимально агрессивны в атаке. ПСВ явно устроит настоящую круговерть у ворот скромного оппонента.

Статистика для ставок

ПСВ обыграл «ПЕК Зволле» в 16 последних очных поединках

Эйндховенцы еще не проигрывали в нынешнем чемпионате

ПСВ забивает чаще всех в лиге — 70 мячей в 22 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.34 и 2.89.

Коэффициенты матча ПЕК Зволле — ПСВ 1X2Новым игрокам 12.006.901.20Бонус$9500

Прогноз: Гости на две головы сильнее оппонента, которого к тому же регулярно обыгрывают.

Эйндховенцы обыгрывают всех подряд в чемпионате, и явно не намерены снижать темпов.

Ставка: Фора ПСВ -2.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что ПСВ в этой встрече не будет особо надрываться в атаке.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.89