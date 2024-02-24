«ПЕК Зволле»
Турнирное положение: «ПЕК Зволле» в нынешнем сезоне ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 месте таблицы.
При этом атака команды выглядит не столь выгодно. В 22 матчах игроки «ПЕК Зволле» наколотили лишь 31 мяч в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть хотя бы балл. «ПЕК Зволле» дома минимально уступил «Алмере Сити».
В пяти своих матчах «ПЕК Зволле» выиграл 2 раза при одном поражении. Да и вообще, команда всего на 2 очка отстает от стыкового 8 места, дающего шанс оказаться в еврокубках.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота «ПЕК Зволле» пропустил четырежды.
Не сыграют: Ферди Дрейф — травмирован.
Состояние команды: ныне команда выглядит довольно ершисто. «ПЕК Зволле» способен дать бой кому угодно, да и мотивация на битву с лидером явно будет зашкаливать.
Поединки против ПСВ для команды проходят традиционно неудачно. В 16 (!) последних очных встречах успех «ПЕК Зволле» терпел поражения.
Последний раз команда обыгрывала эйндховенцев еще 9 с половиной лет назад. Да и сейчас шансов у хозяев откровенно мало.
ПСВ
Турнирное положение: ПСВ в нынешнем сезоне уверенно мчится к очередному чемпионству. Эйндховенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
Команда забила 70 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота всего 10.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у ПСВ 3 победы при двух паритетах.
Не сыграют: Ноа Ланг — травмирован.
Состояние команды: нынешний сезон для команды проходит блестяще. ПСВ и в чемпионате снимает скальп за скальпом, и в Лиге чемпионов способен пройти далеко.
В 22 матчах чемпионата эйндховенцы выиграли 20 раз при 2 ничьих. Да и атака блистает во всю! А уж Люк Де Йонг вообще умница: 19 забитых мячей в 22 матчах!
В своем предыдущем поединке ПСВ не сумел победить. Дома команда довольствовалась лишь ничьей с дортмундской «Боруссией» (1:1) в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
И уж точно гости будут максимально агрессивны в атаке. ПСВ явно устроит настоящую круговерть у ворот скромного оппонента.
Статистика для ставок
- ПСВ обыграл «ПЕК Зволле» в 16 последних очных поединках
- Эйндховенцы еще не проигрывали в нынешнем чемпионате
- ПСВ забивает чаще всех в лиге — 70 мячей в 22 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.34 и 2.89.
Коэффициенты матча ПЕК Зволле — ПСВ
Прогноз: Гости на две головы сильнее оппонента, которого к тому же регулярно обыгрывают.
Эйндховенцы обыгрывают всех подряд в чемпионате, и явно не намерены снижать темпов.
Ставка: Фора ПСВ -2.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что ПСВ в этой встрече не будет особо надрываться в атаке.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.89