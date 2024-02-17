В рамках 25-го тура чемпионата Англии 17 февраля пройдет матч «Фулхэм» — «Астон Вилла». Начало — 18:00 (мск). «Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает сообразно своим возможностям. «Фулхэм» находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом атака команды выглядит не столь мощно. В 24 матчах игроки «Фулхэма» сумели отличиться лишь 33 результативными ударами.

Коэффициенты матча Фулхэм — Астон Вилла 1X2Новым игрокам 3.003.852.25Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть победу. «Фулхэм» переиграл «Борнмут» (3:1).

А вот до того «Фулхэм» потерял важные очки. Ничья с аутсайдером лиги «Бернли» (2:2) явно не устроила лондонцев.

Все прогнозы на АПЛ

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота «Фулхэм» пропустил столько же.

Не сыграют: Кенни Тете, Рауль Хименес — травмированы.

Состояние команды: «Фулхэм» на 10 очков опережает опасную зону. А вот о еврокубках мечтать даже не приходится.

При этом команда слишком часто пропускает в свои ворота. В 24 матчах АПЛ в сетке ворот команды побывало уже 39 мячей.

Стоит отметить, что «Фулхэм» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилла». Из 5 последних очных поединков «вилланы» четырежды были сильнее «дачников».

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» в нынешнем сезоне активно сражается за выход в Лигу чемпионов. Сейчас команда находится на скромном 7 месте в турнирной таблице.

Команда забила 50 мячей, пропустив в свои ворота 32.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Астон Виллы» всего 1 победа при 3 поражениях.

Не сыграют: Диего Карлос, Джон Дюран, Эзри Конса — травмированы.

Состояние команды: в последнее время «Астон Вилла» явно не блещет стабильностью результатов. «Вилланы» сильны, но последние неудачи несколько ухудшили турнирное положение команды.

Зато неплохой сезон выдает Олли Уоткинс. 28-летний форвард наколотил уже 11 мячей в нынешнем чемпионате.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок. А вот в последних матчах «Астон Вилла» несколько разочаровывала, особенно в плане реализации.

«Вилланы» уж точно будут стремиться вернуться на победный путь. Тем паче, лондонцы явно не блещут успешными результатами.

Статистика для ставок

«Фулхэм» не проигрывал в 3 своих последних матчах

«Астон Вилла» в 5 последних матчах победили всего 1 раз

«Фулхэм» из 8 своих побед дома добыл 7

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.89, а победа гостей — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.40.

Прогноз: Бирмингемцы сражаются за высокие места, к тому же успешно противостоят «дачникам».

«Вилланы» в последнее время значительно лучше выступают в гостях, недели на своем поле.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.43