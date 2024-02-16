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    «Локомотив» быстро переедет туркменов

    «Локомотив» — «Алтын Асыр». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Алтын Асыр»
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    Артем Дзюба
    В рамках международного товарищеского поединка 16 февраля пройдет матч «Локомотив» — «Алтын Асыр». Начало — 16:00 (мск). «Локомотив» — «Алтын Асыр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

    Из 6 контрольных поединков были выиграны 5. Причем подопечные Михаила Галактионова не сумели одолеть только «Акрон» (0:2).

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Локомотив» добыл викторию над «Урарту» (2:1).

    В 6 товарищеских матчах железнодорожники настреляли уже 14 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили всего 6 мячей.

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    Победил «Локомотив» и земляков из «Торпедо» (2:0). А вот с «Кайратом» москвичи вообще не церемонились (4:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Локомотив» явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

    При этом предстоящая игра с туркменским клубом является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

    Железнодорожники имеют достаточно сильный по именам состав. Плюс ко всему, возвращается в строй форвард Артем Дзюба.

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» только начинает серию контрольных поединков.

    Игровой простой команды длится уже фактически полтора месяца.

    Последние матчи: в в своем последнем поединке «Алтын Асыр» переиграл «Ахал» (2:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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  • 13/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Алтын Асыр» не выглядит монолитным коллективом. Туркменам присуща нестабильность.

    В своем последнем чемпионате Туркменистана команда финишировала на 2 месте. Отставание от чемпиона составило 18 очков.

    Причем команда не проигрывала в 4 своих последних поединках. Вот только с «Локомотивом» туркменам тягаться будет крайне сложно.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» в 6 контрольных матчах добыл 5 побед

    • «Алтын Асыр» имеет полуторамесячный игровой простой

    • «Локомотив» в 6 товарищеских матчах забил 14 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.60, а победа соперника — в скромные 5.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

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    Прогноз: Россияне по игре выглядят сильнее соперника, и явно пойдут вперед с первых минут матча.

    «Локомотив» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в обороне подопечные Галактионова смотрятся монолитно.

    Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

    Ставка: Обе не забьют за 2.24

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    «Локомотив» — «Алтын Асыр»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» быстро переедет туркменов
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