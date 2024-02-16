«Локомотив»
Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.
Из 6 контрольных поединков были выиграны 5. Причем подопечные Михаила Галактионова не сумели одолеть только «Акрон» (0:2).
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Локомотив» добыл викторию над «Урарту» (2:1).
В 6 товарищеских матчах железнодорожники настреляли уже 14 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили всего 6 мячей.
Победил «Локомотив» и земляков из «Торпедо» (2:0). А вот с «Кайратом» москвичи вообще не церемонились (4:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Локомотив» явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.
При этом предстоящая игра с туркменским клубом является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.
Железнодорожники имеют достаточно сильный по именам состав. Плюс ко всему, возвращается в строй форвард Артем Дзюба.
«Алтын Асыр»
Турнирное положение: «Алтын Асыр» только начинает серию контрольных поединков.
Игровой простой команды длится уже фактически полтора месяца.
Последние матчи: в в своем последнем поединке «Алтын Асыр» переиграл «Ахал» (2:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Алтын Асыр» не выглядит монолитным коллективом. Туркменам присуща нестабильность.
В своем последнем чемпионате Туркменистана команда финишировала на 2 месте. Отставание от чемпиона составило 18 очков.
Причем команда не проигрывала в 4 своих последних поединках. Вот только с «Локомотивом» туркменам тягаться будет крайне сложно.
Статистика для ставок
- «Локомотив» в 6 контрольных матчах добыл 5 побед
- «Алтын Асыр» имеет полуторамесячный игровой простой
- «Локомотив» в 6 товарищеских матчах забил 14 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.60, а победа соперника — в скромные 5.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.
Прогноз: Россияне по игре выглядят сильнее соперника, и явно пойдут вперед с первых минут матча.
«Локомотив» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в обороне подопечные Галактионова смотрятся монолитно.
Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.
Ставка: Обе не забьют за 2.24