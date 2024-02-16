В рамках международного товарищеского поединка 16 февраля пройдет матч «Локомотив» — «Алтын Асыр». Начало — 16:00 (мск). «Локомотив» — «Алтын Асыр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

Из 6 контрольных поединков были выиграны 5. Причем подопечные Михаила Галактионова не сумели одолеть только «Акрон» (0:2).

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Локомотив» добыл викторию над «Урарту» (2:1).

В 6 товарищеских матчах железнодорожники настреляли уже 14 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили всего 6 мячей.

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Победил «Локомотив» и земляков из «Торпедо» (2:0). А вот с «Кайратом» москвичи вообще не церемонились (4:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Локомотив» явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

При этом предстоящая игра с туркменским клубом является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

Железнодорожники имеют достаточно сильный по именам состав. Плюс ко всему, возвращается в строй форвард Артем Дзюба.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» только начинает серию контрольных поединков.

Игровой простой команды длится уже фактически полтора месяца.

Последние матчи: в в своем последнем поединке «Алтын Асыр» переиграл «Ахал» (2:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Алтын Асыр» не выглядит монолитным коллективом. Туркменам присуща нестабильность.

В своем последнем чемпионате Туркменистана команда финишировала на 2 месте. Отставание от чемпиона составило 18 очков.

Причем команда не проигрывала в 4 своих последних поединках. Вот только с «Локомотивом» туркменам тягаться будет крайне сложно.

Статистика для ставок

«Локомотив» в 6 контрольных матчах добыл 5 побед

«Алтын Асыр» имеет полуторамесячный игровой простой

«Локомотив» в 6 товарищеских матчах забил 14 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.60, а победа соперника — в скромные 5.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

Прогноз: Россияне по игре выглядят сильнее соперника, и явно пойдут вперед с первых минут матча.

«Локомотив» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в обороне подопечные Галактионова смотрятся монолитно.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

Ставка: Обе не забьют за 2.24