В рамках международного товарищеского поединка 16 февраля пройдет матч ЦСКА — «Родина». Начало — 15:00 (мск). ЦСКА — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

Из 5 контрольных поединков были выиграны 4. Причем армейцы поначалу выигрывали у всех подряд.

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке ЦСКА потерпел первое поражение на сборах: обидчиком стали «Сочи» (1:2).

В 5 товарищеских матчах подопечные Владимира Федотова настреляли 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили всего 5 мячей.

Все прогнозы на футбол

Победил ЦСКА и крепкий «Факел» (1:0). А вот с «Сохаром» москвичи вообще не церемонились (4:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ЦСКА явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах, да и реабилитироваться за последнюю неудачу не помешает.

При этом предстоящая игра с полпредом первого дивизиона является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

ЦСКА имеет достаточно сильный по именам состав. Да и пора бы прибавлять в плане реализации Федору Чалову и Антону Заболотному.

«Родина»

Турнирное положение: «Родина» в нынешнее межсезонье не столь успешно проводит свои контрольные матчи.

Из 4 товарищеских поединков команде удалось выиграть всего 1 раз.

Последние матчи: в в своем последнем поединке «Родина» уступила «Кызылжару» (1:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Родина» выглядит перспективным коллективом. Да и новички должны вписаться в игру москвичей.

Вот только в матче с «Краснодаром» команда выглядела бледно (0:3). Да и спарринг с «Пари НН» завершился неудачей (0:1).

Причем команда не выигрывала в 3 своих последних поединках. Да и с армейцами «Родине» тягаться будет крайне сложно.

Статистика для ставок

ЦСКА в 5 контрольных матчах добыл 4 победы

«Родина» проиграла в 3 своих последних матчах

В 3 своих последних поединках «Родина» забила всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.80, а победа соперника — в скромные 5.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.38 и 2.72.

Прогноз: Армейцы по игре выглядят на голову сильнее соперника, и явно сыграют на классе.

ЦСКА явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в обороне подопечные Федотова смотрятся монолитно.

Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

Ставка: Обе не забьют за 2.42