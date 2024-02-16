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    ЦСКА не заметит земляков

    ЦСКА — «Родина». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Родина»
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    Антон Заболотный
    В рамках международного товарищеского поединка 16 февраля пройдет матч ЦСКА — «Родина». Начало — 15:00 (мск). ЦСКА — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

    Из 5 контрольных поединков были выиграны 4. Причем армейцы поначалу выигрывали у всех подряд.

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке ЦСКА потерпел первое поражение на сборах: обидчиком стали «Сочи» (1:2).

    В 5 товарищеских матчах подопечные Владимира Федотова настреляли 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили всего 5 мячей.

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    Победил ЦСКА и крепкий «Факел» (1:0). А вот с «Сохаром» москвичи вообще не церемонились (4:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ЦСКА явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах, да и реабилитироваться за последнюю неудачу не помешает.

    При этом предстоящая игра с полпредом первого дивизиона является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

    ЦСКА имеет достаточно сильный по именам состав. Да и пора бы прибавлять в плане реализации Федору Чалову и Антону Заболотному.

    «Родина»

    Турнирное положение: «Родина» в нынешнее межсезонье не столь успешно проводит свои контрольные матчи.

    Из 4 товарищеских поединков команде удалось выиграть всего 1 раз.

    Последние матчи: в в своем последнем поединке «Родина» уступила «Кызылжару» (1:3).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Родина» выглядит перспективным коллективом. Да и новички должны вписаться в игру москвичей.

    Вот только в матче с «Краснодаром» команда выглядела бледно (0:3). Да и спарринг с «Пари НН» завершился неудачей (0:1).

    Причем команда не выигрывала в 3 своих последних поединках. Да и с армейцами «Родине» тягаться будет крайне сложно.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА в 5 контрольных матчах добыл 4 победы

    • «Родина» проиграла в 3 своих последних матчах

    • В 3 своих последних поединках «Родина» забила всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.80, а победа соперника — в скромные 5.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.38 и 2.72.

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    Прогноз: Армейцы по игре выглядят на голову сильнее соперника, и явно сыграют на классе.

    ЦСКА явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в обороне подопечные Федотова смотрятся монолитно.

    Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

    Ставка: Обе не забьют за 2.42

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