ЦСКА
Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.
Из 5 контрольных поединков были выиграны 4. Причем армейцы поначалу выигрывали у всех подряд.
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке ЦСКА потерпел первое поражение на сборах: обидчиком стали «Сочи» (1:2).
В 5 товарищеских матчах подопечные Владимира Федотова настреляли 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили всего 5 мячей.
Победил ЦСКА и крепкий «Факел» (1:0). А вот с «Сохаром» москвичи вообще не церемонились (4:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ЦСКА явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах, да и реабилитироваться за последнюю неудачу не помешает.
При этом предстоящая игра с полпредом первого дивизиона является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.
ЦСКА имеет достаточно сильный по именам состав. Да и пора бы прибавлять в плане реализации Федору Чалову и Антону Заболотному.
«Родина»
Турнирное положение: «Родина» в нынешнее межсезонье не столь успешно проводит свои контрольные матчи.
Из 4 товарищеских поединков команде удалось выиграть всего 1 раз.
Последние матчи: в в своем последнем поединке «Родина» уступила «Кызылжару» (1:3).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Родина» выглядит перспективным коллективом. Да и новички должны вписаться в игру москвичей.
Вот только в матче с «Краснодаром» команда выглядела бледно (0:3). Да и спарринг с «Пари НН» завершился неудачей (0:1).
Причем команда не выигрывала в 3 своих последних поединках. Да и с армейцами «Родине» тягаться будет крайне сложно.
Статистика для ставок
- ЦСКА в 5 контрольных матчах добыл 4 победы
- «Родина» проиграла в 3 своих последних матчах
- В 3 своих последних поединках «Родина» забила всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.80, а победа соперника — в скромные 5.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.38 и 2.72.
Прогноз: Армейцы по игре выглядят на голову сильнее соперника, и явно сыграют на классе.
ЦСКА явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в обороне подопечные Федотова смотрятся монолитно.
Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.
Ставка: Обе не забьют за 2.42