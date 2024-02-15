В рамках 1/16 финала Лиги конференций 15 февраля пройдет матч «Юнион Сент-Жиллуа» — «Айнтрахт». Начало — в 20:45. «Юнион» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юнион Сент-Жиллуа»

Путь в плей-офф: «Юнион Сент-Жиллуа» финишировал на 3-м месте в группе, пропустив вперед «Ливерпуль» и «Тулузу». Бельгийцы смогли обойти в турнирной таблице австрийский ЛАСК, набрав очков.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Юнион» нанёс сенсационное поражение «Ливерпулю» (2:1). Были также две ничьи с «Тулузой» (0:0, 1:1), а еще бельгийцы обменялись победами с ЛАСКом (0:3, 2:1). В одном из матчей «Юнион Сент-Жиллуа» проиграл «Ливерпулю» (0:2).

Последние матчи: В 25 туре Высшей лиги Бельгии «Юнион Сент-Жиллуа» устроил голепад с «Вестерло» (2:2). На данный момент участник плей-офф Лиги конференции занимает в турнирной таблице бельгийского первенства 1 место, набрав в 25 матчах 59 очков.

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграют: Из-за перебора желтых карточек не сыграет в матче Ноа Садики. Федде Лейсен выбыл из строя из-за травмы плеча.

Состояние команды: В чемпионате Бельгии «Юнион» не проигрывает вот уже 20 матчей: 16 побед и 4 ничьих. Команда находится в боевой готовности перед стартом в плей-офф Лиги конференций.

«Айнтрахт»

Путь в плей-офф: «Айнтрахт» пробился в стыковой раунд Лиги конференций, заняв 2 место в своей группе, пропустив вперед лишь греческий ПАОК. Немецкий коллектив набрал 9 очков и опередил в таблице «Абердин» и ХИК.

Последние матчи: В 21-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» в домашних стенах обменялся голами с «Бохумом» (1:1). В последних пяти встречах участник Лиги конференций проиграл лишь «Кельну» (0:2). Были победы над «Майнцем» (1:0), «Лейпцигом» (1:0) и зафиксирована ничья с ФК «Дармштадт 98» (2:2).

Не сыграет: Дина, Ларссон, Луне и Трапп — все футболисты травмированы, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» занимает 6 место, набрав 32 очка. Клуб уверенно идет вверх по турнирной таблице и уже приближается к топ-5 чемпионата Германии.

Статистика для ставок

Пути «Юниона» и «Айнтрахта» ещё не пересекались на футбольных полях

Статистика «Юнион Сент-Жиллуа» за последние 15 матчей: 11 побед, 3 ничьи и 1 поражение

«Айнтрахт» в 5 матчах чемпионата Германии проиграл лишь 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юнион Сент Жиллуа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.52, а победу гостей — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.89 соответственно.

Прогноз: «Юнион Сент Жиллуа» демонстрирует качественный футбол в последнее время. Бельгийцы не знают горечи поражения уже долгое время. А вот «Айнтрахт» демонстрирует не стабильную игру. С одной сторон — клуб Бундеслиги, с другой — коллектив может чаще всего себе позволить оступиться: сыграть вничью или проиграть. Мы рискнем и постави на победу хозяев.

Ставка: Победа «Юнион Сент Жиллуа» с коэффициентом 2.11.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.