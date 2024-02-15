Матч «Фейеноорд» — «Рома» пройдет 15 февраля в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Фейеноорд» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Путь в плей-офф: «Фейеноорд» вышел в 1/16 финала благодаря третьему месту в группе Лиги чемпионов, где проиграл первое «Атлетико» и второе «Лацио», но оказался выше «Селтика».

В шести матчах группового раунда нидерландский клуб набрал шесть очков из 18-ти возможных после одной победы, одной ничьей и четырех поражений.

Коэффициенты матча Фейеноорд — Рома 1X2Новым игрокам 2.053.603.70Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре нидерландской Эредивизии на своем поле обыграл «Спарту» Роттердам (2:0). Дерби выдалось довольно упорным, ведь фаворит отрыл счет лишь на исходе почти часа игры.

На сегодня у действующего чемпиона Нидерландов победная серия в три поединка во всех турнирах, в которых он забил пять мячей и ни разу не пропустил.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: Траунер, Зекиель, ван ден Белт, Тимбер, Хименес, Бийлов — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В девяти последних матчах во всех турнирах «Фейеноорд» ни разу не проиграл при семи победах и только двух ничьих.

С такой серией сопернику, который на бумаге выглядит фаворитом, будет нелегко по крайней мере выиграть. Более того, он рискует и проиграть.

Сантьяго Хименес — был самым результативным игроком команды в Лиге чемпионов с двумя голами. При этом в Эредивизии он второй лучший бомбардир с 19 голами.

«Рома»

Путь в плей-офф: «Рома» вышла в 1/16 финала благодаря второму месту в группе Лиги Европы, где уступила первое «Славии» Прага, но опередила «Серветт» и «Шерифф».

В шести матчах группового раунда итальянский клуб набрал 13 очков из 18-ти возможных благодаря четырем победам и одной ничьей.

Последние матчи: в предыдущем туре итальянской Серии А «Волки» потерпели поражение. На своем поле римляне в упорном матче уступили лидеру «Интеру» (2:4).

Эта неудача прервала победную серию «джаллоросси» в четырех поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив в неплохой форме.

Не сыграет: Абрахам — травмирован. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Рома» вздохнула с облегчением и выдала победную серию в четыре матча после увольнения Жозе Моуринью. Приход на его место Даниэле Де Росси показательно встрепенул команду и подарил надежды на неплохую концовку сезона.

На сегодня римляне занимают шестое место в зоне еврокубков с отставанием в четыре очка от зоны Лиги чемпионов. При этом пятая строчка, которая по итогам сезона дает путевку сыграть в Лиге Европы, всего в одном балле от них.

Ромелу Лукаку — самый результативный игрок клуба в Лиге Европы, который занимает четвертое место в списке бомбардиров турнира в пятью голами. В Серии А у бельгийца восьмое место с девятью голами.

Статистика для ставок

в девяти последних матчах «Фейеноорд» не проиграл

в шести последних матчах «Ромы» было забито больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Фейеноорд» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 3.60, победа «Ромы» — в 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей оба соперника забивали. «Рома» весьма результативна, но при этом она позволяет забивать и сопернику.

При этом «Фейеноорд» также редко уходит с поля без забитого мяча: в 13 из 14 последних матчах он неизменно забивал.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.