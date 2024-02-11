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    «Гавр» и «Ренн» смогут забить друг другу

    «Гавр» — «Ренн». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Ренн»
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    Далер Кузяев
    В рамках 21-го тура чемпионата Франции 11 февраля пройдет матч «Гавр» — «Ренн». Начало — 15:00 (мск). «Гавр» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Февраля 2024 года
    Гавр
  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 15:00 Ренн Ренн
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    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» на данный момент находится на 11-м месте в таблице Лиги 1. Клуб набрал 24 очка в 20 турах. У «Гавра» 5 побед, 9 ничьих и 6 поражений.

    Отставание от «Ренна» составляет 4 очка.

    Коэффициенты матча Гавр — Ренн

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    Последние матчи: «Гавр» не может победить в трех играх кряду. Ранее клуб дважды сыграл вничью во встречах с «Лорьяном» и «Монако». Также было поражение от «Страсбурга».

    Последний раз «Гавр» выигрывал 21 января. Это произошло в Кубке Франции. Команда в гостях взяла верх над «Шатору» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за последние 10 встреч, то «Гавр» одержал 4 победы, столько же раз сыграл вничью, а также дважды уступил.

    Состояние команды: Фанаты «Гавра» верят, что команда наконец-то прервет полосу неудач. На своем поле у команды есть хорошие шансы добиться положительного результата. Возможно, удастся проявить себя россиянину Далеру Кузяеву.

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» располагается в середине турнирной таблицы. У команды 28 очков в 20 играх. В нынешнем сезоне клуб точно не будет бороться за выживание, а вот попасть в еврокубки «Ренну» вполне по силам.

    Последние матчи: «Ренн» набрал прекрасную форму. У команды трехматчевая выигрышная серия. Клуб победил «Ренн», «Монпелье» и «Сошо», забив в трех поединках 11 голов.

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  • 07/02/2024

    • Состояние команды: «Ренн» с конца декабря добивается положительных результатов в каждом матче. Болельщики команды в восторге. Они рассчитывают, что во встрече с «Гавром» серия продолжится.

    В последних 8 матчах у «Ренна» шесть побед и две ничьи. Команда давно не уступала. Последний раз «Ренн» проигрывал 14 декабря в Лиге Европы. Тогда клуб разочаровал фанатов в домашней встрече с «Вильярреалом» (2:3).

    Статистика для ставок

    • Клубы провели между собой 68 матчей, по итогам которых преимущество у «Ренна»: 25 побед, 24 поражения, 19 ничейных результатов.

    • В 10 последних очных матчах «Гавр» одержал 3 победы, потерпел 4 поражения, 3 встречи завершились вничью.

    • Ставка «Обе забьют» сыграла в 4 последних очных матчах из 10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящим матчем. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.34, а победа хозяев — в 3.54.

    ТБ 2,5 доступен с коэффициентом 2.26, а ТМ 2,5 — с 1.69.

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    Прогноз: «Ренн» набрал отличную форму, но одолеть «Гавр» будет непросто. Хозяева приложат максимум усилий, чтобы отобрать очки у фаворита.

    Ставка: Фора (+0.5) на «Гавр» с коэффициентом 1.76.

    Прогноз: Команды смогут проявить себя в атаке. Должны забить как хозяева, так и гости.

    Ставка: Обе забьют за 1.95.

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    «Гавр» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. «Гавр» и «Ренн» смогут забить друг другу
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