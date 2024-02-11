«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» на данный момент находится на 11-м месте в таблице Лиги 1. Клуб набрал 24 очка в 20 турах. У «Гавра» 5 побед, 9 ничьих и 6 поражений.
Отставание от «Ренна» составляет 4 очка.
Коэффициенты матча Гавр — Ренн
Последние матчи: «Гавр» не может победить в трех играх кряду. Ранее клуб дважды сыграл вничью во встречах с «Лорьяном» и «Монако». Также было поражение от «Страсбурга».
Последний раз «Гавр» выигрывал 21 января. Это произошло в Кубке Франции. Команда в гостях взяла верх над «Шатору» (1:0).
Если смотреть статистику за последние 10 встреч, то «Гавр» одержал 4 победы, столько же раз сыграл вничью, а также дважды уступил.
Состояние команды: Фанаты «Гавра» верят, что команда наконец-то прервет полосу неудач. На своем поле у команды есть хорошие шансы добиться положительного результата. Возможно, удастся проявить себя россиянину Далеру Кузяеву.
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» располагается в середине турнирной таблицы. У команды 28 очков в 20 играх. В нынешнем сезоне клуб точно не будет бороться за выживание, а вот попасть в еврокубки «Ренну» вполне по силам.
Последние матчи: «Ренн» набрал прекрасную форму. У команды трехматчевая выигрышная серия. Клуб победил «Ренн», «Монпелье» и «Сошо», забив в трех поединках 11 голов.
Состояние команды: «Ренн» с конца декабря добивается положительных результатов в каждом матче. Болельщики команды в восторге. Они рассчитывают, что во встрече с «Гавром» серия продолжится.
В последних 8 матчах у «Ренна» шесть побед и две ничьи. Команда давно не уступала. Последний раз «Ренн» проигрывал 14 декабря в Лиге Европы. Тогда клуб разочаровал фанатов в домашней встрече с «Вильярреалом» (2:3).
Статистика для ставок
- Клубы провели между собой 68 матчей, по итогам которых преимущество у «Ренна»: 25 побед, 24 поражения, 19 ничейных результатов.
- В 10 последних очных матчах «Гавр» одержал 3 победы, потерпел 4 поражения, 3 встречи завершились вничью.
- Ставка «Обе забьют» сыграла в 4 последних очных матчах из 10.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящим матчем. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.34, а победа хозяев — в 3.54.
ТБ 2,5 доступен с коэффициентом 2.26, а ТМ 2,5 — с 1.69.
Прогноз: «Ренн» набрал отличную форму, но одолеть «Гавр» будет непросто. Хозяева приложат максимум усилий, чтобы отобрать очки у фаворита.
Ставка: Фора (+0.5) на «Гавр» с коэффициентом 1.76.
Прогноз: Команды смогут проявить себя в атаке. Должны забить как хозяева, так и гости.
Ставка: Обе забьют за 1.95.