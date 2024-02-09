«Сантос» — «Аль-Духаиль». Матч пройдет в рамках 3-го тура Кубка Равноправия 9 февраля, начало — 17:00 (мск) «Сантос» — «Аль-Духаиль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

Пока бразильский клуб сыграл на турнире всего один матч и потерпел поражение от «Шанхай Шэньхуа» со счетом 1:4. Уже к середине первого тайма «Сантос» уступал 0:2.

Бразильцам удалось сократить отставание еще до перерыва, но во второй половине противник смог забить еще два гола. Единственный мяч в составе «Сантоса» на счету молодого Уэсли Патати.

Надо сказать, что команда играет на турнире не основным составом, ведущие футболисты задействованы в чемпионате штата Паулиста, который проходит в это время. Там она одержала четыре победы в пяти матчах.

Все прогнозы на футбол

«Сантосу» в этом турнире предстоит теперь встреча с одним из главных соперников «Коринтиансом». Игра пройдет как раз накануне встречи с «Аль-Духаилем». Также стоит напомнить, что в прошлом сезоне команда покинула Серию А впервые в своей истории.

«Аль-Духаиль»

Катарский клуб провел на турнире две встречи и в обеих потерпел поражение. Сначала была неудача против «Шаньхай Шеньхуа» (0:1), а затем против петербургского «Зенита» (0:2).

Против российского клуба игра получилась в первом тайме равной, но «Аль-Духаиль» уступил с разницей в один мяч, но после перерыва характер игры поменялся и «Зенит» завладел инициативой на поле.

Главный тренер Кристоф Гальтье поменял почти весь основной состав, вышли дублеры, которые значительно уступают в классе, поэтому исход матча был предрешен.

Надо сказать, что катарский клуб подходит к этому турниру в довольно расслабленном составе, играет не с полной самоотдачей, результаты матчей его особо не интересуют.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, фаворитом встречи считается «Аль-Духаиль», на его победу дают 1,96, а на «Сантос» — 3,78, ничья оценивает в 3,55.

Игра не имеет особого значения для ни одной из команд, поэтому стоит ждать открытого и результативного футбола.

Мы считаем, что нормальным вариантом для прогноза и ставки будет тотал больше 3 за 1,92.

Более рисковым вариантом ставки будет тотал больше 4 за 3,55.