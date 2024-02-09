В рамках 21-го тура французской Лиги 1 9 февраля пройдет матч «Марсель» — «Мец». Начало — 23:00 (мск). «Марсель» — «Мец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: команда Дженнаро Гаттузо пока идет явно ниже своих амбиций, занимая лишь восьмое место в таблице Лиги 1 с 29 очками и разницей мячей 28-22.

При том серия из 2-3 удачных игр позволит «Марселю» ворваться в топ-5 чемпионата.

Коэффициенты матча Марсель — Мец 1X2Новым игрокам 1.375.009.50Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре было поражение на выезде от «Лиона» со счетом 0:1. Соперник смог открыть счет в конце первого тайма, затем грамотно закрылся и ничего не позволил сделать у своих ворот, как не старалась атака «Марселя» во главе с Патриком Обамеянгом.

Вообще в четырех последних чемпионата команда не смогла победить ни разу. Сначала было три ничейных исхода, а затем поражение от «Лиона» (0:1). На результатах сказывается отъезд на Кубок Африки нескольких футболистов и обилие травмированных, а скамейка у Гаттузо не особо длинная.

Календарь и таблица Лиги 1

Если смотреть статистику за последние 10 игр, то команда смогла забить 15 мячей, пропустила 10. Чаще всего «Марсель» праздновал успех в отрезках с 16 по 30 и 31 по 45 минуты — по 4 мяча. Пропускал — в отрезках 31-45 и 46-60 — по 3 гола.

Не сыграют: Надир Билал, Мурильо Микаэль, Амави Жордан, Ронжье Валентин, Верету Жордан — у всех травмы. Дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Марсель» далек от идеальных кондиций. Начало года клуб и вовсе провалил, а над Гаттузо явно начали сгущаться тучи.

При этом предстоящая игра со скромным «Мецем» — отличная возможность встать на победный путь.

В зимнее трансферное окно из команды ушел основной левый защитник Ренан Лоди, а на его место были куплены сразу два молодых проспекта. Особое внимание стоит уделить Квентину Мерлену из «Нанта», выступающему за молодежную сборную Франции. В прошлом туре он вышел в основе.

«Мец»

Турнирное положение: «Мец» — явный аутсайдер чемпионата Франции, с 16 очками идущий на 16-м месте, и всего в двух баллах от последней строчки.

Команда забила 17, а пропустила 31 мяч.

Последние матчи: в последних десяти матчах у «Меца» только одна победа — 26 ноября был повержен «Лорьян» — сосед по турнирке.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «Меца» нет.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Мец» выступал в Лиге 2 и демонстрировала там очень привлекательный и результативный футбол. Но в летнее межсезонье из нее ушло два ведущих футболиста группы атаки, что очень сильно сказалось на качестве игры.

Всю первую часть сезона опытный главный тренер Ласло Болони потратил на поиск им замены, но у него так ничего и не получилось в итоге.

Команда очень мало забивала, но при этом много пропускала, состав у нее все-таки действительно очень слабый, спасало только тренерское мастерство.

Зимой удалось вернуть из «Аякса» Жоржа Микаутадзе, блиставшего в прошлом сезоне в Лиге 2 за «Мец». В чемпионате Голландии у него дела не пошли, и он решил вернуться во Франции и уже проявил себя в прошлом туре, отдав голевой пас на другого новобранца Ламкеля Зе.

Статистика для ставок

«Марсель» не проигрывает «Мецу» дома в 7 последних очных матчах

«Мец» пропускает на выезде в 7 матчах подряд

«Марсель» забивает в 1-м тайме дома в 9 из 10 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.90, а победа гостей — в скромные 9.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются примерно с одинаковыми коэффициентами — 1.93.

Прогноз: Гости усилили линию нападения Микаутадзе и Ламкелем Зе в зимнее трансферное окно и уже не так безнадежны в атаке. «Марсель» же сзади не является эталоном надежности.

Обе команды не в лучшей форме, но ситуация гостей куда более критическая — еще несколько поражений поставят крест над возможностью сохранить место в Лиге 1.

Ставка: «Мец» забьет за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости увезут из Марселя хотя бы одно очко. Хозяева много пропускают, потому «Мец» просто обязан воспользоваться ситуацией.

Ставка: «Мец» не проиграет за 3.30