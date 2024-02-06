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    «Бока Хуниорс» наконец-то победит!

    «Тигре» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 6 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тигре» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    «Тигре» сыграет на своем поле с «Бокой Хуниорc» в рамках 3-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 01:45 мск. «Тигре» — «Бока Хуниорс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Тигре»

    Эта команда стартовала в чемпионате весьма скромно. В двух матчах «Тигре» сумел разжиться всего одним зачетным баллом.

    Более того, команда еще не познала радости забитых мячей. А вот в свои ворота пропущено уже 3 гола.

    Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Тигре» разгромно уступил «Расингу» (0:3).

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    А вот до того «Тигре» расписал мировую с «Сармьенто Жунин» (0:0). Да и вообще, пора «тиграм» улучшать результаты!

    Наверняка в этой встрече «Тигре» будет активен в атаке. Соперник также находится не в лучших кондициях, так что есть шансы взять очки.

    «Бока Хуниорс»

    Эта команда пока также не особо радует результатами. В двух первых турах чемпионата «Бока Хуниорс» разжился всего лишь двумя очками.

    Причем «Бока Хуниорс» забил лишь один мяч. Да и вообще, по игре команда едва ли напоминает претендента на высокие места.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бока Хуниорс» в родных стенах не смог переиграть «Сармьенто Жунин» (1:1).

    А вот в контрольных матчах команда смотрелась куда выгоднее. «Химнасия и Тиро» была обыграна минимально, а «Тальерес Кордоба» — со счетом 2:1.

    Номинальные гости явно будут пытаться добыть первую викторию. «Бока Хуниорс» явно намеревается улучшить свои атакующие показатели.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Тигре» дают — 3.40, ничья оценена — в 2.90.

    «Бока Хуниорс» явно сильнее оппонента, к тому же в последние годы традиционно обыгрывает «тигров».

    Наш прогноз — Победа «Боки Хуниорс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.

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    «Тигре» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» наконец-то победит!
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