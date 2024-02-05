«Зенит» — «Аль-Духаиль». Матч пройдет в рамках товарищеского турнира Кубок равноправия 5 декабря, начало — 17:00 (мск). «Зенит» — «Аль-Духаиль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Зенит»

Команда Сергея Семака провела несколько товарищеских матчей в этом сезоне. Сначала были разгромлены «Динамо» Самарканд и корейский «Чонбук» с одинаковым счетом 5:1.

Затем «Зенит» с минимальным счетом 1:0 обыграл «Урал» и сыграл вничью с саудовским «Аль-Фатом» (1:1). В зимнее межсезонье в команде произошли минимальные изменения.

Наконец прибыл талантливый бразилец Педро, который с ходу вписался в состав и играет очень результативно. 17-летний вингер уже успел забить несколько мячей и показывает, что готов бороться за место в основе.

Еще большие ожидания от другого новичка бразильца Артура, которому, по мнению тренерского штаба «Зенита», уготована роль лидера на поле. Из потерь стоит отметить только Даниила Кругового, переведенного в резерв, но он редко проходил в стартовый состав.

«Аль-Духаиль»

В чемпионате Катара команда сейчас занимает только шестое место с 17 очками после 12-ти туров. В октябре ее возглавил известный французский специалист Кристоф Гальтье.

Он много лет успешно тренировал «Сент-Этьен», приводил к чемпионскому титулу «Лилль» и «ПСЖ». Очень сильный и грамотный тренер, который не признает авторитетов на поле из-за чего периодически и страдает.

Состав у «Аль-Духаиль» довольно звучный и именитый по именам, но многое в игре против «Зенита» будет зависеть от того, кто из них появится на поле.

В первом матче турнира «Аль-Духаиль» уступил со счетом 0:1 китайскому «Шанхаю». Хоть и не было Фелипе Коутиньо, но на поле все равно вышли Лукас Вериссимо и Мишель Олунга.

Прогноз и ставка

В предстоящей игре букмекеры на победу «Зенита» дают 1,38, на ничью — 4,60, на «Аль-Духаиль» — 9,0.

Российский клуб обладает более сбалансированным составом и выглядит фаворитом, тем не менее, соперник не так уж и прост, чтобы его легко разгромить.

Мы считаем, что в этой игре можно попробовать прогноз и ставку на победу «Аль-Духаиль» с форой плюс 1,5 за 1,86.

Любители рисковать могут попробовать ставку «Аль-Духаиль» не проиграет за 3,0.