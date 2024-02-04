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    «Бетис» прибавит после перерыва

    «Бетис» — «Хетафе». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Примера, 4 февраля 2024 года

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    «Бетис» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 20:30 мск. «Бетис» — «Хетафе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Февраля 2024 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 20:30 Хетафе Хетафе
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    «Бетис»

    Эта команда в текущем сезоне сражается за попадание в еврокубки. «Бетис» пребывает на 7 позиции в Примере.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 22 матчах чемпионата севильцы отличились всего 25 точными ударами.

    Коэффициенты матча Бетис — Хетафе

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    Предыдущий матч «Бетис» может записать себе в актив. Команда на выезде с минимальным счетом одолела «Мальорку».

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    Причем в последнее время команда чередует успешные поединки с блеклыми. Например, «Барселоне» севильцы уступили со счетом 2:4.

    Хозяева явно намерены подтянуться к искомой 6 позиции. Ныне отставание от нее составляет лишь два очка.

    «Хетафе»

    Эта команда нынче ходит в середняках Примеры. «Хетафе» осел на 10 месте, выиграв и проиграв по 7 раз.

    Причем забила команда 28 мячей в 11 поединках. При этом в свои ворота пропущено на два мяча больше.

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    • В своем последнем поединке «Хетафе» потерпел домашнюю неудачу. Правда, мадридский «Реал» был на голову сильнее (0:2).

    А вот до того команда переиграла «Гранаду» (2:0). Вот только из Кубка Испании «Хетафе» вылетел, уступив «Севилье» (1:3).

    И уж точно «Хетафе» постарается зацепиться за очки. К слову, последний вояж на «Бенито Вильямарин» принес команде минимальную победу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Хетафе» дают — 4.52, ничья оценена — в 3.59.

    «Бетис» сражается за попадание в топ-6, и явно сможет прибавить по ходу встречи.

    Наш прогноз — Победа «Бетиса» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Бетис» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. «Бетис» прибавит после перерыва
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