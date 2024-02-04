«Бетис»
Эта команда в текущем сезоне сражается за попадание в еврокубки. «Бетис» пребывает на 7 позиции в Примере.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 22 матчах чемпионата севильцы отличились всего 25 точными ударами.
Коэффициенты матча Бетис — Хетафе
Предыдущий матч «Бетис» может записать себе в актив. Команда на выезде с минимальным счетом одолела «Мальорку».
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Причем в последнее время команда чередует успешные поединки с блеклыми. Например, «Барселоне» севильцы уступили со счетом 2:4.
Хозяева явно намерены подтянуться к искомой 6 позиции. Ныне отставание от нее составляет лишь два очка.
«Хетафе»
Эта команда нынче ходит в середняках Примеры. «Хетафе» осел на 10 месте, выиграв и проиграв по 7 раз.
Причем забила команда 28 мячей в 11 поединках. При этом в свои ворота пропущено на два мяча больше.
В своем последнем поединке «Хетафе» потерпел домашнюю неудачу. Правда, мадридский «Реал» был на голову сильнее (0:2).
А вот до того команда переиграла «Гранаду» (2:0). Вот только из Кубка Испании «Хетафе» вылетел, уступив «Севилье» (1:3).
И уж точно «Хетафе» постарается зацепиться за очки. К слову, последний вояж на «Бенито Вильямарин» принес команде минимальную победу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.94.
На викторию «Хетафе» дают — 4.52, ничья оценена — в 3.59.
«Бетис» сражается за попадание в топ-6, и
Наш прогноз — Победа «Бетиса» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.