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    «Лутон» так просто игру не отдаст

    «Ньюкасл» — «Лутон Таун». Ставка (к. 1,76) и прогноз на чемпионат Англии 3 февраля 2024 года

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    Роб Эдвардс — тренер «Лутона»
    «Ньюкасл» — «Лутон Таун». Матч пройдет в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги 3 февраля, начало — 18:00 (мск) «Ньюкасл» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Февраля 2024 года
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    «Ньюкасл»

    Сейчас «сороки» располагаются на седьмом месте в чемпионате. Команда Эдди Хау потихоньку выбирается из затяжного кризиса, в которую угодила в конце прошлого года. Этому способствовал плотный график и переполненный лазарет.

    Сейчас он начинает медленно, но верно пустеть, а команда получила столь необходимый отдых. В последнем туре в отличном стиле в гостях была обыграна «Астон Вилла» со счетом 3:1.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Лутон Таун

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    Подопечные Унаи Эмери очень давно не знали поражений в своих стенах, но тут им встретился вроде бы кризисный «Ньюкасл», который остановил серию.

    Все прогнозы на АПЛ

    Дублем в составе победителей отметился центральный защитник Фабиан Шер, еще один мяч в собственные ворота срезал Алекс Морено. Напомним, что до этой встречи «Ньюкасл» шел серией из четырех поражений кряду, но даже в проигранных матчах выглядел довольно неплохо.

    «Лутон Таун»

    Главная сенсация зимы «Лутон» покинул зону вылета и сейчас идет на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата. В последней игре в шикарном стиле со счетом 4:0 был разгромлен «Брайтон».

    Героем встречи стал 26-летний нападающий Элайджа Адебайо, оформивший хет-трик. Никогда ранее он не выступал в АПЛ, но сейчас у него уже восемь забитых голов в 21 сыгранном матче.

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    • В пяти последних турах на счету «Лутона» три победы, одна ничья и одно поражение. Главным творцом всех успехов команды можно назвать главного тренера Роба Эдвардса.

    Он неожиданно возглавил команду в конце прошлого сезона, довел ее до АПЛ, где стал грозой авторитетов, с любым грандом действуя с позиции силы, а не закрываясь наглухо у своих ворот. При Эдвардсе даже снова заиграли такие футболисты, как Росс Баркли и Энди Таунсенд, казалось бы, лучшие годы которых давно позади.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры дают на «Ньюкасл» — 1,45, на «Лутон» — 7,0, на ничью — 5,20.

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    Хозяева начали процесс выздоровления и постепенно возвращают себе былую форму. «Лутон» на пике находится уже второй месяц и пока не думает сбавлять обороты.

    «Ньюкаслу» придется непросто в этой встрече, ведь «Лутон» так просто никто не смог разгромить, поэтому хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа гостей с форой +1,5 за 1,76.

    Любители рискнуть могут взять ставку, что «Лутон» не проиграет за 2,90.

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    «Ньюкасл» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. «Лутон» так просто игру не отдаст
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