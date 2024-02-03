«Ньюкасл» — «Лутон Таун». Матч пройдет в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги 3 февраля, начало — 18:00 (мск) «Ньюкасл» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ньюкасл»

Сейчас «сороки» располагаются на седьмом месте в чемпионате. Команда Эдди Хау потихоньку выбирается из затяжного кризиса, в которую угодила в конце прошлого года. Этому способствовал плотный график и переполненный лазарет.

Сейчас он начинает медленно, но верно пустеть, а команда получила столь необходимый отдых. В последнем туре в отличном стиле в гостях была обыграна «Астон Вилла» со счетом 3:1.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Лутон Таун 1X2Новым игрокам 1.435.107.20Бонус$9500

Подопечные Унаи Эмери очень давно не знали поражений в своих стенах, но тут им встретился вроде бы кризисный «Ньюкасл», который остановил серию.

Все прогнозы на АПЛ

Дублем в составе победителей отметился центральный защитник Фабиан Шер, еще один мяч в собственные ворота срезал Алекс Морено. Напомним, что до этой встречи «Ньюкасл» шел серией из четырех поражений кряду, но даже в проигранных матчах выглядел довольно неплохо.

«Лутон Таун»

Главная сенсация зимы «Лутон» покинул зону вылета и сейчас идет на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата. В последней игре в шикарном стиле со счетом 4:0 был разгромлен «Брайтон».

Героем встречи стал 26-летний нападающий Элайджа Адебайо, оформивший хет-трик. Никогда ранее он не выступал в АПЛ, но сейчас у него уже восемь забитых голов в 21 сыгранном матче.

В пяти последних турах на счету «Лутона» три победы, одна ничья и одно поражение. Главным творцом всех успехов команды можно назвать главного тренера Роба Эдвардса.

Он неожиданно возглавил команду в конце прошлого сезона, довел ее до АПЛ, где стал грозой авторитетов, с любым грандом действуя с позиции силы, а не закрываясь наглухо у своих ворот. При Эдвардсе даже снова заиграли такие футболисты, как Росс Баркли и Энди Таунсенд, казалось бы, лучшие годы которых давно позади.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры дают на «Ньюкасл» — 1,45, на «Лутон» — 7,0, на ничью — 5,20.

Хозяева начали процесс выздоровления и постепенно возвращают себе былую форму. «Лутон» на пике находится уже второй месяц и пока не думает сбавлять обороты.

«Ньюкаслу» придется непросто в этой встрече, ведь «Лутон» так просто никто не смог разгромить, поэтому хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа гостей с форой +1,5 за 1,76.

Любители рискнуть могут взять ставку, что «Лутон» не проиграет за 2,90.