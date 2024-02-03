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    «Жирона» продолжит побеждать?!

    «Жирона» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 3 февраля 2024 года

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    «Жирона»
    «Жирона» сыграет на своем поле с «Реалом Сосьедад» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 23:00 мск. «Жирона» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Февраля 2024 года
    Жирона
  • Испания. Примера
    •  Жирона 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Жирона»

    Команда из из одноименного города продолжает всех удивлять и влюблять в себя любителей футбола со всего мира. «Жиронцам» не только удается удерживаться на верху турнирной таблицы испанской Примеры и бороться за чемпионство, но и показывать хороший футбол.

    Сейчас «бело-красные» имеют в своем активе 55 очков и продолжает соперничать с «Реалом» за чемпионский титул. «Барселона» и «Атлетико» уже в восьми очках и пока что не являются конкурентами. Коллектив из Жироны смог забить 52 мяча (больше всех в лиге), а пропустил всего 25.

    Коэффициенты матча Жирона — Реал Сосьедад

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    В еврокубках «Жирона» не выступает, а также уже успела вылететь из Кубка страны. Сначала она одолела скромную «Сан-Року» (2:1), затем переиграла «Ориуэлу» (5:2), в 1/16 финала справилась с «Уэской» (2:0), потом оказалась сильнее «Райо Вальекано» (3:1), но в четвертьфинале проиграла «Мальорке» (2:3).

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    В последних играх чемпионата подопечные Мичела переиграли «Сельту» (1:0) и «Севилью» (5:1), а также сыграли вничью с «Альмерией» (0:0) и одолели «Атлетико» (4:3), а до этого была ничья с «Бетисом» (1:1).

    «Реал Сосьедад»

    Команда из Сан-Себастьяна мечтает вновь попасть в зону Лиги чемпионов, но в этом сезоне ей это будет крайне сложно сделать. «Королевский» клуб за 22 проведенных противостояния смог 32 раза поразить ворота соперника и 21 раз пропустил в свои.

    В итоге «бело-голубые» сейчас имеют в своем активе 36 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Они намного отстают от лидирующих «Жироны» и «Реала», а также уже на одиннадцать баллов от «Барселоны» и «Атлетико», поэтому зацепиться за топ-4 вряд ли получится.

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    • Также «Реал Сосьедад» смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Арсена Захаряна стала первой в группе с «Интером», «Зальцбургом» и «Бенфикой». Теперь испанский коллектив сыграет против французского «ПСЖ».

    Помимо этого, сан-себастьянцы пробились уже в полуфинал Кубка Испании благодаря тому, что смогли переиграть «Буньоль» (1:0), «Андрач» (1:0), «Малагу» (1:0), «Осасуну» (2:0) и «Сельту» (2:1). В последних играх чемпионата подопечные Иманоля Альгуасиля сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и одолели «Сельту» (1:0), а до этого проиграли «Атлетику» (1:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают поставить за 2.20.

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    На викторию «Реала Сосьедад» дают 3.55, ничья оценена в 3.35.

    Прогноз: победа «Жироны».

    Также сделаем ставку на то, что команды забьют три мяча на двоих.

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    «Жирона» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. «Жирона» продолжит побеждать?!
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