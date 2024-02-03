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    Гостевые три очка для «Милана»?!

    «Фрозиноне» — «Милан». Ставка (к. 1.70) и прогноз на чемпионат Италии, 3 февраля 2024 года

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    Рафаэль Леау
    «Фрозиноне» — «Милан». Матч пройдет в рамках 23-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Фрозиноне» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Февраля 2024 года
    Фрозиноне
  • Италия. Серия А
    •  Фрозиноне 20:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Фрозиноне»

    Новичок этого сезона Серии А сразу же стал середняком лиги. Команда в настоящий момент смогла набрать 23 пункта и расположилась на тринадцатой строчке в турнирной таблице. Зону вылета коллектив опережает на пять баллов, поэтому пока что может спокойно себя чувствовать.

    Команда из одноименного города смогла 29 раз поразить ворота соперника и 41 раз пропустила в свои. Думается, что отличным результатом для «канареек» будет сохранение прописки в элите.

    Коэффициенты матча Фрозиноне — Милан

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    Также «чочарцы» успели провести четыре противостояния в Кубке Италии. Они сначала прошли «Пизу» (1:0), затем смогли в дополнительное время выбить «Торино» (2:1), а потом сенсационно на выезде разгромили грозный «Наполи» (4:0), но в четвертьфинале не смогли ничего противопоставить «Ювентусу» (0:4).

    Все прогнозы на Серию А

    В последних играх «Фрозиноне» сыграл вничью с «Вероной», победил «Кальяри» (3:1), но проиграл «Аталанте» (0:5), «Монце» (2:3), «Лацио» (1:3), «Ювентусу» (1:2) и «Лечче» (1:2), а до этого подопечные Эусебио Ди Франческо поделили очки с «Торино» (0:0).

    «Милан»

    Команда из одноименного города претендует на самые высокие места в этом сезоне. Миланский коллектив смог набрать 46 пунктов в 22 поединках. Миланцы занимают третью строчку в турнирной таблице. Они на семь пунктов отстают от второго «Ювентуса» и на восемь — от лидирующего «Интера», у которого есть игра в запасе.

    «Россонери» смогли 43 раза отправить мяч в ворота соперника и 25 раз пропустили в свои. Команда из Милана должна бороться за самые высокие места, включая чемпионство, однако, скорее всего, выше третьего места не поднимется. А вот из Кубка страны команда вылетела, уступив в четвертьфинале «Аталанте» (1:2).

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    • Также «красно-черные» выступали в Лиге чемпионов. «Дьяволы» в шести матчах смогли дважды победить, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. «Милан» имеет набрал восемь пунктов и занял третью позицию в своем квартете, где также находились «Боруссия», «ПСЖ» и «Ньюкасл». Теперь он сыграет в Лиге Европы против «Ренна».

    В последних играх чемпионата подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с «Болоньей» (2:2), но смогли сломить сопротивление «Удинезе» (3:2), «Ромы» (3:1), «Эмполи» (3:0) и «Сассуоло» (1:0), а до этого поделили очки с «Салернитаной» (2:2) и переиграли «Монцу» (3:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают поставить за 2.70.

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    На викторию «Фрозиноне» дают 4.80, ничья оценена в 4.30.

    Не будем ничего выдумывать и поставим на победу «Милана».

    Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют минимум три мяча на двоих.

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    «Фрозиноне» — «Милан»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Гостевые три очка для «Милана»?!
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