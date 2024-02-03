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    Сможет ли «Байер» разгромить «Дармштадт»?

    «Дармштадт» — «Байер». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Германии, 3 февраля 2024 года

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    «Байер»
    «Дармштадт» — «Байер». Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Дармштадт» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Февраля 2024 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 17:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •

    «Дармштадт»

    «Лилии» продолжают быть главными аутсайдерами текущего сезона чемпионата Германии. В настоящий момент вторая команда прошлого сезона Второй Бундеслиги занимает последнее место в турнирной таблице. «Сине-белые» имеют в своем активе только одиннадцать пунктов.

    Команда из Дармштадта имеет одинаковое количество очков с «Майнцем», на один пункт отстает от «Кельна», но на шесть баллов — от «Униона», который занимает спасительное, пятнадцатое место. Коллектив из одноименного города смог 22 раза поразить ворота соперника и 47 раз пропустил в свои.

    Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Байер

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    Также «Дармштадт» уже давно прекратил участие в Кубке Германии, еще на первой стадии турнира крупно уступив скромному «Хомбургу» (0:3). Команда полностью сосредоточена на решении главной задачи — сохранении прописки в элите.

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    В последней игре подопечные Торстена Либеркнехта уступили «Униону» (0:1), а перед этим сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2). Сейчас у коллектива серия из 12 поединков без побед. Последняя была еще 7 октября 2023 года над «Аугсбургом» (2:1).

    «Байер»

    Команда из Леверкузена сметает всех на своем пути в этом сезоне и продолжает оставаться единственной командой из топ-5 лиг без единого поражения. В чемпионате страны леверкузенцы 50 раз поразили ворота соперников и четырнадцать раз пропустили в свои.

    В итоге «львы» смогли набрать 49 пунктов и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» на два балла опережают вторую «Баварию», на двенадцать — третий «Штутгарт» и на тринадцать — четвертую «Боруссию» из Дортмунда.

    В Лиге Европы у «Байера» также все прекрасно. Команда добыла шесть побед в шести матчах и с первого места вышла в плей-офф. Коллектив смог одолеть «Хеккен», «Карабах» и «Молде». Также Леверкузен уже вышел в четвертьфинал Кубка Германии, где сыграет против «Штутгарта».

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    • В последних играх подопечные Хаби Алонсо поделили очки с менхенгладбахской «Боруссией» (0:), переиграли «РБ Лейпциг» (3:2), «Аугсбург» (1:0), «Бохум» (4:0) и «Айнтрахт» (3:0), а до этого сыграли вничью со «Штутгартом» (1:1) и «Боруссией» из Дортмунда (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают поставить за 1.31.

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    На викторию «Дармштадта» дают 9.20, ничья оценена в 6.10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

    Также поставим на то, что «Дармштадт» крупно не проиграет.

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    «Дармштадт» — «Байер»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Байер» разгромить «Дармштадт»?
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