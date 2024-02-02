2 февраля в рамках 24-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» на своем поле сыграет против «Фатих Карагюмрюк». Начло игры — в 17:00 по мск. «Хатайспор» — «Фатих Карагюмрюк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хатайспор»

«Хатайспор» на текущий момент с 25 набранными очками разместился в нижней части турнирной таблицы турецкой Суперлиги и опережает зону вылета всего на два балла.

«Бело-бордовые» в своей последней проведенной игре чемпионата на выезде смогли минимально переиграть «Аданадемирспор» со счетом 1:0. И эта виктория стала для них первой за последние десять игр первенства.

Также в этот период коллектив пять матчей проиграл и расписал четыре мировых исхода. Причем в половине случаев данного отрезка он даже не смог забить.

Все прогнозы на футбол

На своем поле «Хатайспор» в этом чемпионате Турции шесть из 11 встреч завершил миром, трижды он еще победил и дважды уходил с поля ни с чем.

«Фатих Карагюмрюк»

«Фатих Карагюмрюк» в турнирной таблицы турецкого первенства находится на троку ниже, имея в активе на балл меньше. Соответственно зону вылета он обходит лишь на пункт.

В прошлом туре стамбульский коллектив на своем поле разгромил «Ризеспор» со счетом 4:0. И эта виктория стала для него второй за последние четыре встречи чемпионата.

Помимо этих викторий в этом отрезке была еще ничья и поражение. До этой же серии столичная команда проиграла четыре матча кряду и в трех случаях фиаско были сухими.

В гостях в текущем розыгрыше Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» выиграл только один поединок из 11 проведенных, два раза еще сыграл вничью и восемь встреч проиграл.

В первом круге данного чемпионата эти команды сыграли вничью со счетом 0:0, а до этого они по два раза обыграли друг друга в различных турнирах.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хатайспора» — 2.33, победа «Фатих Карагюмрюк» — 3.27, ничья — 3.43.

От данных команд вряд ли стоит ждать высокой результативности. Поэтому в их очном противостоянии рекомендуем ставить на низовой исход.

И также еще в этой игре ставим на ничью, ведь «Хатайспор» на своем поле очень уж миролюбив.