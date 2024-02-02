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    Команды из низов не порадуют результативностью

    «Хатайспор» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз и ставка (к. 1.77) на футбол 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хатайспор» — «Фатих Карагюмрюк»
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    «Хатайспор»
    2 февраля в рамках 24-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» на своем поле сыграет против «Фатих Карагюмрюк». Начло игры — в 17:00 по мск. «Хатайспор» — «Фатих Карагюмрюк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 02 Февраля 2024 года
    Хатайспор
  • Турция. Суперлига
    •  Хатайспор 17:00 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
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    «Хатайспор»

    «Хатайспор» на текущий момент с 25 набранными очками разместился в нижней части турнирной таблицы турецкой Суперлиги и опережает зону вылета всего на два балла.

    «Бело-бордовые» в своей последней проведенной игре чемпионата на выезде смогли минимально переиграть «Аданадемирспор» со счетом 1:0. И эта виктория стала для них первой за последние десять игр первенства.

    Также в этот период коллектив пять матчей проиграл и расписал четыре мировых исхода. Причем в половине случаев данного отрезка он даже не смог забить.

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    На своем поле «Хатайспор» в этом чемпионате Турции шесть из 11 встреч завершил миром, трижды он еще победил и дважды уходил с поля ни с чем.

    «Фатих Карагюмрюк»

    «Фатих Карагюмрюк» в турнирной таблицы турецкого первенства находится на троку ниже, имея в активе на балл меньше. Соответственно зону вылета он обходит лишь на пункт.

    В прошлом туре стамбульский коллектив на своем поле разгромил «Ризеспор» со счетом 4:0. И эта виктория стала для него второй за последние четыре встречи чемпионата.

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    • Помимо этих викторий в этом отрезке была еще ничья и поражение. До этой же серии столичная команда проиграла четыре матча кряду и в трех случаях фиаско были сухими.

    В гостях в текущем розыгрыше Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» выиграл только один поединок из 11 проведенных, два раза еще сыграл вничью и восемь встреч проиграл.

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    В первом круге данного чемпионата эти команды сыграли вничью со счетом 0:0, а до этого они по два раза обыграли друг друга в различных турнирах.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хатайспора» — 2.33, победа «Фатих Карагюмрюк» — 3.27, ничья — 3.43.

    От данных команд вряд ли стоит ждать высокой результативности. Поэтому в их очном противостоянии рекомендуем ставить на низовой исход.

    И также еще в этой игре ставим на ничью, ведь «Хатайспор» на своем поле очень уж миролюбив.

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    «Хатайспор» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Команды из низов не порадуют результативностью
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