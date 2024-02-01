ЦСКА сыграет на своем поле с «Андижаном» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 16:00 мск. ЦСКА — «Андижан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЦСКА

Подопечные Владимира Федотова пока только входят в игровой ритм. Армейцы явно намерены улучшить свои результаты в весеннем отрезке сезона.

В двух первых контрольных матчах ЦСКА победил. Причем в них москвичи отличились 7 точными ударами.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. ЦСКА в сложном поединке переиграл торпедовцев (3:2).

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До того армейцы учинили разгром «Сохару» (4:1). К слову, в двух этих матчах трижды отличился Иван Обляков.

Наверняка в этой встрече ЦСКА снова будет активно атаковать. Федор Чалов, Антон Заболотный и тот же Обляков настроены продолжить победную тенденцию.

«Андижан»

Эта команда является середняком узбекского футбола. В последнем чемпионате она финишировала на 7 позиции.

Причем «Андижан» имеет явные проблемы с реализацией. В 26 матчах команда смогла отличиться всего 27 раз.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Андижан» в родных стенах минимально переиграл «Бухару».

Вот только узбеки уже почти два месяца находятся без игровой практики. Этот фактор уж точно не пойдет на пользу команде.

Узбеки явно будут действовать вторым номером. Номинальные гости наверняка рассчитывают на надежность своих тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.48.

На викторию «Андижана» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.60.

Армейцы на голову сильнее оппонента, к тому же намерены поднатореть в плане надежности своих тылов .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.