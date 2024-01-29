«Вальядолид»
«Вальядолид» по итогам 23 проведенных туров с 36 зачетными очками расположился на седьмой позиции в таблице Сегунды. И от шестой строки (зон плей-офф) отстает всего лишь по разнице мячей.
В минувшем туре «фиолетово-белые» расписали мировую на выезде с «Эльче», сыграв 0:0. А до этого они потерпели три поражения подряд в рамках чемпионата (все со счетом 0:1).
А выиграть «пусела» смогла только в одном поединке первенства из последних шести. Да и то одолев последнюю команду. Причем всего в этом отрезке она забила всего три гола.
На своей территории «Вальядолид» в текущем розыгрыше Сегунды выступает неплохо, выиграв семь встреч из 11 проведенных при двух ничьих и двух фиаско.
«Расинг» Сантандер
«Расинг» в турнирной таблице второго испанского дивизиона находится на пару строку ниже своего предстоящего противника, имея в своем активе на три очка меньше.
Клуб из Сантандера уступил в своих двух последних поединках чемпионата, поочередно с одинаковым результатом по 0:2 проиграв в гостях «Эйбару» и на своем поле «Картахене».
Календарь и таблица испанской Примеры
Перед этим же «зелено-белые» в рамках первенства не знали горечи поражений на протяжении шесть встреч кряду. В этот период они поровну поделили мировые исходы и победные результаты.
В гостях в текущем розыгрыше Сегунды «Расинг» выиграл только два матча из 11 проведенных, четыре встречи свел миром и потерпел пять поражений.
«Вальядолид» удачно играет против «Расинга» и выиграл у него в пяти последних очных противостояниях. В первом круге в Сантандере «пусела» победила со счетом 3:2.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 1.89, победа «Расинга» — 4.10, ничья — 3.58.
Прогнозируем, что «Вальядолид» продлит успешную серию игр против «Расинга» и победит в этом матче, прервав тем самым свою неудачную серию.
И также от данного поединка не ждем голевой феерии и ставим на тотал меньше 2,5.