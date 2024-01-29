В понедельник, 29 января, в 24-м туре испанской Сегунды «Вальядолид» в родных стенах сразится с сантандерским «Расингом». Начало игры — в 22:30 по мск. «Вальядолид» — «Расинг» Сантандер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вальядолид»

«Вальядолид» по итогам 23 проведенных туров с 36 зачетными очками расположился на седьмой позиции в таблице Сегунды. И от шестой строки (зон плей-офф) отстает всего лишь по разнице мячей.

В минувшем туре «фиолетово-белые» расписали мировую на выезде с «Эльче», сыграв 0:0. А до этого они потерпели три поражения подряд в рамках чемпионата (все со счетом 0:1).

А выиграть «пусела» смогла только в одном поединке первенства из последних шести. Да и то одолев последнюю команду. Причем всего в этом отрезке она забила всего три гола.

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На своей территории «Вальядолид» в текущем розыгрыше Сегунды выступает неплохо, выиграв семь встреч из 11 проведенных при двух ничьих и двух фиаско.

«Расинг» Сантандер

«Расинг» в турнирной таблице второго испанского дивизиона находится на пару строку ниже своего предстоящего противника, имея в своем активе на три очка меньше.

Клуб из Сантандера уступил в своих двух последних поединках чемпионата, поочередно с одинаковым результатом по 0:2 проиграв в гостях «Эйбару» и на своем поле «Картахене».

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Перед этим же «зелено-белые» в рамках первенства не знали горечи поражений на протяжении шесть встреч кряду. В этот период они поровну поделили мировые исходы и победные результаты.

В гостях в текущем розыгрыше Сегунды «Расинг» выиграл только два матча из 11 проведенных, четыре встречи свел миром и потерпел пять поражений.

«Вальядолид» удачно играет против «Расинга» и выиграл у него в пяти последних очных противостояниях. В первом круге в Сантандере «пусела» победила со счетом 3:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 1.89, победа «Расинга» — 4.10, ничья — 3.58.

Прогнозируем, что «Вальядолид» продлит успешную серию игр против «Расинга» и победит в этом матче, прервав тем самым свою неудачную серию.

И также от данного поединка не ждем голевой феерии и ставим на тотал меньше 2,5.