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    «ПСЖ» — «Брест». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Франции, 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Брест»
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    «ПСЖ»
    «ПСЖ» на своем поле сыграет против «Бреста» в 19-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет 28 января, начнется в 22:45 по мск. «ПСЖ» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Января 2024 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:45 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
    •

    «ПСЖ»

    Парижане продолжают быть главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 43 пункта и она уже на целых восемь баллов опережает вторую «Ниццу» и на девять — третий «Брест».

    Парижский коллектив за восемнадцать матчей смог добыть тринадцать побед, четырежды сыграл вничью и один раз проиграл. За это время команда из столицы Франции 44 раза (больше всех в лиге) поразила ворота соперника, а в свои пропустила лишь четырнадцать мячей.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Брест

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    Также столичный коллектив смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, став вторым в группе с «Боруссией», «Ньюкаслом» и «Миланом» (3:0, 1:2). Следующим соперником станет «Реал Сосьедад».

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    Подопечные Луиса Энрике также вышли в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв «Ревель» (9:0) и «Орлеан» (4:1). Помимо этого, «ПСЖ» выиграл Суперкубок страны, переиграв «Тулузу» (2:0). В последней игре чемпионата команда переиграла «Ланс» (2:0).

    «Брест»

    Команда из одноименного города проводит отличный сезон и борется за зону Лиги чемпионов. В настоящий момент коллектив из Бреста имеет в своем активе 34 пункта и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Четырнадцатая команда прошлого сезона Лиги 1 только на один пункт отстает от второй «Ниццы» и на один балл опережает четвертый «Монако». «Пираты» смогли 27 раз забить ворота соперника и пятнадцать раз пропустили в свои. Думается, что команда сможет финишировать в еврокубковой зоне.

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    • В Кубке Франции «Брест» также продолжает свою борьбу. Коллектив сначала смог пройти «Анже» (1:0), а затем сломил сопротивление «Трелисака» (2:1). К слову, следующим соперником команды станет тот же «ПСЖ».

    В последних играх чемпионата подопечные Эрика Руа оказались сильнее «Монпелье» (2:0), «Лорьяна» (4:0), «Нанта» (2:0) и «Меца» (1:0), а до этого сыграли вничью со «Страсбургом» (1:1) и переиграли «Клермон» (3:0) и «Монпелье» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» предлагают поставить за 1.40.

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    На викторию «Бреста» дают 7.50, ничья оценена в 5.40.

    Прогноз: уверенная победа «ПСЖ» минимум в два мяча.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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    «ПСЖ» — «Брест»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. В Париже ждем голы обеих команд
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