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    Саудовская Аравия и Таиланд много не забьют

    Саудовская Аравия — Таиланд. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Кубок Азии 25 января 2024 года

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    Сборная Саудовской Аравии
    Саудовская Аравия сыграет с Таиландом в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 25 января, начало — в 18:00 мск. Саудовская Аравия — Таиланд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа F 25 Января 2024 года
    Саудовская Аравия
  • Эр-Рияд
    •  Саудовская Аравия 18:00 Таиланд Таиланд
  • Кубок Азии-2023. Группа F
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    Саудовская Аравия

    Сборная Саудовской Аравии уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира. «Соколы» стартовали на главном турнире Азии с двух побед. Сначала саудовцы сломили сопротивление Омана (2:1), а затем оказались сильнее Кыргызстана (2:0).

    В итоге «зеленые» набрали шесть пунктов и возглавляют турнирную таблицу. Для того, чтобы выйти в плей-офф с первого места Саудовской Аравии достаточно сыграть вничью, однако думается, что «орлы пустыни» будут играть исключительно на победу.

    Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Таиланд

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    В квалификации на Кубок Азии национальная команда Саудовской Аравии выиграла свою группу, набрав 23 пункта в десяти пунктах. Главная команда своей страны обогнала Японию, Австралию, Оман, Китай и Вьетнам. Никаких проблем саудовская «националка» не испытала.

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    При подготовке к турниру подопечные Роберто Манчини смогли переиграть Ливан (1:0) и Гонконг (2:0), а также сыграли вничью с Палестиной (0:0). А вот в квалификации на чемпионат мира саудовцы стартовала с уверенных побед над Пакистаном (4:0) и Иорданией (2:0).

    Таиланд

    Главная команда Таиланда успешно для себя взяла старт на турнире. «Боевые слоны» без особых проблем смогли переиграть Кыргызстан (2:0) и сыграли вничью с Оманом (0:0). Сейчас таиландцы имеют в своем активе четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице. Они уже обеспечили себе место в плей-офф.

    Таиланд успел провести только одну встречу в рамках подготовки к турниру, без шансов уступив Японии (0:5). Перед этим были поражение от Китая (1:2) и победа над Сингапуром (3:1) в квалификации на чемпионат мира, где также в группе находится Южная Корея.

    113-я на данный момент команда в мировом рейтинге прошла квалификацию на Кубок Азии, став второй в своей группе. Национальная команда Таиланда набрала шесть очков в трех матчах, пропустила вперед Узбекистан, но смогла обойти Мальдивы и Шри-Ланку.

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    • Подопечные Масатады Исии в прошлом году также выступали в Кубке Короля Таиланда. В полуфинале таиландская «националка» смогла одолеть Ливан (2:1), а вот в финале в серии послематчевых пенальти уступила Ираку (2:2, 4:5 по пенальти).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Саудовской Аравии, на победу которой предлагают поставить за 1.57.

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    На викторию Таиланда дают 6.60, ничья оценена в 3.80.

    Прогноз: команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

    Также сделаем ставку на уверенную победу Саудовской Аравии, но перестрахуемся.

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    Саудовская Аравия — Таиланд: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. Саудовская Аравия и Таиланд много не забьют
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