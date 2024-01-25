Саудовская Аравия сыграет с Таиландом в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 25 января, начало — в 18:00 мск. Саудовская Аравия — Таиланд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира. «Соколы» стартовали на главном турнире Азии с двух побед. Сначала саудовцы сломили сопротивление Омана (2:1), а затем оказались сильнее Кыргызстана (2:0).

В итоге «зеленые» набрали шесть пунктов и возглавляют турнирную таблицу. Для того, чтобы выйти в плей-офф с первого места Саудовской Аравии достаточно сыграть вничью, однако думается, что «орлы пустыни» будут играть исключительно на победу.

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В квалификации на Кубок Азии национальная команда Саудовской Аравии выиграла свою группу, набрав 23 пункта в десяти пунктах. Главная команда своей страны обогнала Японию, Австралию, Оман, Китай и Вьетнам. Никаких проблем саудовская «националка» не испытала.

Все прогнозы на футбол

При подготовке к турниру подопечные Роберто Манчини смогли переиграть Ливан (1:0) и Гонконг (2:0), а также сыграли вничью с Палестиной (0:0). А вот в квалификации на чемпионат мира саудовцы стартовала с уверенных побед над Пакистаном (4:0) и Иорданией (2:0).

Таиланд

Главная команда Таиланда успешно для себя взяла старт на турнире. «Боевые слоны» без особых проблем смогли переиграть Кыргызстан (2:0) и сыграли вничью с Оманом (0:0). Сейчас таиландцы имеют в своем активе четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице. Они уже обеспечили себе место в плей-офф.

Таиланд успел провести только одну встречу в рамках подготовки к турниру, без шансов уступив Японии (0:5). Перед этим были поражение от Китая (1:2) и победа над Сингапуром (3:1) в квалификации на чемпионат мира, где также в группе находится Южная Корея.

113-я на данный момент команда в мировом рейтинге прошла квалификацию на Кубок Азии, став второй в своей группе. Национальная команда Таиланда набрала шесть очков в трех матчах, пропустила вперед Узбекистан, но смогла обойти Мальдивы и Шри-Ланку.

Подопечные Масатады Исии в прошлом году также выступали в Кубке Короля Таиланда. В полуфинале таиландская «националка» смогла одолеть Ливан (2:1), а вот в финале в серии послематчевых пенальти уступила Ираку (2:2, 4:5 по пенальти).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Саудовской Аравии, на победу которой предлагают поставить за 1.57.

На викторию Таиланда дают 6.60, ничья оценена в 3.80.

Прогноз: команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на уверенную победу Саудовской Аравии, но перестрахуемся.