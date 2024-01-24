ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ига СвентекСенсационный провал Свентек и сеяных россиянок, погром от Мирры и прорыв андердогов Жоан ЛапортаРычагов не осталось. «Барселону» ждет финансовая катастрофа? Артемий ПанаринПретенденты на плей-офф НХЛ: От главных фаворитов Кубка Стэнли до любимчиков драфт-лотереи
  • 12:02
    • Калинская победила Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open
  • 10:28
    • Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open
  • 08:52
    • «Реал» достиг принципиального соглашения по трансферу Мбаппе
  • 08:30
    • Азаренко уступила Ястремской в 1/8 финала Australian Open
  • 00:58
    • «Жирона» уничтожила «Севилью» и вернула лидерство в Примере
  • 00:38
    • Дубль Влаховича помог «Ювентусу» разгромить «Лечче»
  • 01:25
    • «Ренн» победил «Марсель» в серии пенальти
    Все новости спорта

    Долгожданная виктория венесуэльцев?

    Эквадор (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет). Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 24 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА
    Прогноз и ставки на Эквадор (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Венесуэлы (до 23 лет)
    Эквадор (до 23 лет) сыграет на своем поле с Венесуэлой (до 23 лет) в рамках 2-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 24 января, начало — в 02:00 мск. Эквадор (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Эквадор (до 23 лет)

    Эта команда является действующим лидером квинтета A. Эквадорцы видятся едва ли не главными конкурентами бразильцев.

    В прошедшем календарном году команда сыграла четыре матча. Причем в них была добыта лишь одна виктория над Парагваем (5:2).

    Свой последний поединок Эквадор (до 23 лет) провел продуктивно. Команда учинила разгром колумбийским сверстникам.

    Все прогнозы на футбол

    Против венесуэльцев на уровне этой возрастной категории команда играла лишь однажды. Четыре года назад встреча завершилась минимальным поражением.

    В этой встрече эквадорцы явно будут действовать в расчете на контратаки. Команда явно будет довольно даже ничьей.

    Венесуэла (до 23 лет)

    Эта команда явно поборется за вторую строчку в группе. Венесуэла (до 23 лет) по составу выглядит достаточно симпатично.

    В прошедшем году команда провела четыре товарищеских поединка. Правда, побед в них добыть не удалось.

  • Рычагов не осталось. «Барселону» ждет финансовая катастрофа?
  • «Блауграна» пожертвовала долгосрочным процветанием ради немедленного завоевания медалей
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда также провела неудачно. Венесуэла (до 23 лет) в стартовом матче текущей квалификации расписала мировую с боливийцами (3:3).

    В квалификации на Олимпийские игры команда явно намерена бросить перчатку даже бразильцам. Так что нужно срочно набирать очки.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Венесуэла (до 23 лет) по игре выглядит монолитнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Венесуэлы (до 23 лет) предлагают — 2.07.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию Эквадора (до 23 лет) дают — 3.15, ничья оценена — в 3.40.

    Венесуэла (до 23 лет) явно постарается реабилитироваться за досадную потерю очков в матче с боливийскими одногодками.

    Наш прогноз — Победа Венесуэлы (до 23 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Напредак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Таджикистан — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Катар — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Гвинея-Бисау — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арис — Анортосис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Леганес — Бургос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Брайтон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лестер — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эквадор (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет): прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория венесуэльцев?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры