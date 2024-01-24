Эквадор (до 23 лет) сыграет на своем поле с Венесуэлой (до 23 лет) в рамках 2-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 24 января, начало — в 02:00 мск. Эквадор (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Эквадор (до 23 лет)

Эта команда является действующим лидером квинтета A. Эквадорцы видятся едва ли не главными конкурентами бразильцев.

В прошедшем календарном году команда сыграла четыре матча. Причем в них была добыта лишь одна виктория над Парагваем (5:2).

Свой последний поединок Эквадор (до 23 лет) провел продуктивно. Команда учинила разгром колумбийским сверстникам.

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Против венесуэльцев на уровне этой возрастной категории команда играла лишь однажды. Четыре года назад встреча завершилась минимальным поражением.

В этой встрече эквадорцы явно будут действовать в расчете на контратаки. Команда явно будет довольно даже ничьей.

Венесуэла (до 23 лет)

Эта команда явно поборется за вторую строчку в группе. Венесуэла (до 23 лет) по составу выглядит достаточно симпатично.

В прошедшем году команда провела четыре товарищеских поединка. Правда, побед в них добыть не удалось.

Свой последний поединок команда также провела неудачно. Венесуэла (до 23 лет) в стартовом матче текущей квалификации расписала мировую с боливийцами (3:3).

В квалификации на Олимпийские игры команда явно намерена бросить перчатку даже бразильцам. Так что нужно срочно набирать очки.

Нет сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Венесуэла (до 23 лет) по игре выглядит монолитнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Венесуэлы (до 23 лет) предлагают — 2.07.

На викторию Эквадора (до 23 лет) дают — 3.15, ничья оценена — в 3.40.

Венесуэла (до 23 лет) явно постарается реабилитироваться за досадную потерю очков в матче с боливийскими одногодками.

Наш прогноз — Победа Венесуэлы (до 23 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.10.