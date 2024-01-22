В понедельник, 22 января, в 23-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем поле примет «Бургос». Начало игры — в 22:30 по мск. «Леганес» — «Бургос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Леганес»

В этом розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида на данный момент является лидером. Он набрал 42 пункта в 22 проведенных встречах и на четыре балла опережает вторую позицию.

В прошлом туре первенства «огурцы» смогли на выезде переиграть аутсайдера «Андорру» со счетом 3:2. Причем викторию они вырвали уже в компенсированное к матчу время.

Перед этим же «Леганес» имел 6-матчевой безвыигрышную серию в рамках чемпионата страны. В этот период коллектив раз уступил и пять матчей свел мировыми исходами.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей арене в этом чемпионате «Леганес» добился шести выигрышей в 11 проведенных поединках, четыре раз он еще играл вничью и потерпел одно фиаско.

«Бургос»

«Бургос» на текущий момент в турнирной таблице Сегунды расположился на девятой позиции, имея в активе 33 балла. От зоны плей-офф он отстает всего на два очка.

«Зелено-черные» в рамках чемпионата на проигрывают вот уже как на протяжении восьми игр. В этот удачный для себя период они поровну поделили победные результаты и ничейные.

В минувшем туре первенства коллектив на своем поле обыграл соседа по турнирке «Вальядолид» со счетом 1:0, а перед этим в гостях поделил очки с «Эспаньолом» 3:3, который сейчас идет четвертым.

В гостевых встречах текущего первенства «Бургос» уступил в семи поединках из 11 проведенных, два матча он еще выиграл и расписал две мировые.

В первом круге этого чемпионата «Бургос» дома обыграл «Леганес» со счетом 1:0. А до этого четыре из шести очных игр этих клубов завершились вничью по 0:0 и по разу в этот период они одолели друг друга.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.08, победа «Бургоса» — 3.88, ничья — 3.13.

В данном противостоянии ставим на мировую, потому что между собой эти команды зачастую делят очки. Да и в последнем своем отрезке чемпионата выдают много ничьих.

И также ставим в этом поединке на крайне низкую результативность, ведь в играх между собой они в четырех из семи случаях даже не забивали.