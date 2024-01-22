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    «Леганес» вернется на ничейный путь?

    «Леганес» — «Бургос». Прогноз и ставка (к. 3.13) на футбол 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Бургос»
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    «Леганес»
    В понедельник, 22 января, в 23-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем поле примет «Бургос». Начало игры — в 22:30 по мск. «Леганес» — «Бургос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 22 Января 2024 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 22:30 Бургос Бургос
  • Испания. Сегунда
    •

    «Леганес»

    В этом розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида на данный момент является лидером. Он набрал 42 пункта в 22 проведенных встречах и на четыре балла опережает вторую позицию.

    В прошлом туре первенства «огурцы» смогли на выезде переиграть аутсайдера «Андорру» со счетом 3:2. Причем викторию они вырвали уже в компенсированное к матчу время.

    Перед этим же «Леганес» имел 6-матчевой безвыигрышную серию в рамках чемпионата страны. В этот период коллектив раз уступил и пять матчей свел мировыми исходами.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей арене в этом чемпионате «Леганес» добился шести выигрышей в 11 проведенных поединках, четыре раз он еще играл вничью и потерпел одно фиаско.

    «Бургос»

    «Бургос» на текущий момент в турнирной таблице Сегунды расположился на девятой позиции, имея в активе 33 балла. От зоны плей-офф он отстает всего на два очка.

    «Зелено-черные» в рамках чемпионата на проигрывают вот уже как на протяжении восьми игр. В этот удачный для себя период они поровну поделили победные результаты и ничейные.

    В минувшем туре первенства коллектив на своем поле обыграл соседа по турнирке «Вальядолид» со счетом 1:0, а перед этим в гостях поделил очки с «Эспаньолом» 3:3, который сейчас идет четвертым.

    В гостевых встречах текущего первенства «Бургос» уступил в семи поединках из 11 проведенных, два матча он еще выиграл и расписал две мировые.

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    В первом круге этого чемпионата «Бургос» дома обыграл «Леганес» со счетом 1:0. А до этого четыре из шести очных игр этих клубов завершились вничью по 0:0 и по разу в этот период они одолели друг друга.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.08, победа «Бургоса» — 3.88, ничья — 3.13.

    В данном противостоянии ставим на мировую, потому что между собой эти команды зачастую делят очки. Да и в последнем своем отрезке чемпионата выдают много ничьих.

    И также ставим в этом поединке на крайне низкую результативность, ведь в играх между собой они в четырех из семи случаях даже не забивали.

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    «Леганес» — «Бургос»: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. «Леганес» вернется на ничейный путь?
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