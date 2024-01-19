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    «Сампдория» — «Парма». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Парма»
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    «Сампдория»
    19 января в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» пройдет поединок 21-го тура итальянской Серии Б, в котором «Сампдория» сыграет против «Пармы». Начало — в 22:30 по мск. «Сампдория» — «Парма»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия B 19 Января 2024 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 22:30 Парма Парма
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    «Сампдория»

    «Сампдория», которая вылетела в прошлом сезоне из Серии А, на данный момент ведет борьбу за выживание во втором. Сейчас она идет с 23 очками 14-й, но от красной зоны оторвалась всего на три пункта.

    Генуэзцы в прошлом туре потерпели гостевое поражение от «Венеции» со счетом 3:5. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех встреч, где дважды уступали.

    Перед этой же серией «Дория» выиграла пять поединков первенства из шести проведенных при одном поражение. Причем три из этих викторий были добыты с сухими результатами.

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    На своем поле в текущем розыгрыше Серии Б «Сампдория» выиграла четыре матча из десяти проведенных, раз еще сыграла вничью и потерпела пять фиаско.

    «Парма»

    «Парма» на данный момент идет во главе турнирной таблицы второго итальянского дивизиона. У команды на счету после 20 туров 42 балла и отрыв от третьего места в четыре пункта.

    «Крестоносцы» к данному поединку подходят с 7-матчевой серией без поражений в рамках чемпионата страны. В этот период они выиграли три матча и четыре раза сыграли вничью.

    Календарь и таблица Серии А

    В прошлом туре первенства «желто-синие» на своем поле поделил очки с «Асколи» 1:1, а до этого поочередно обыграли дома 3:1 «Тернану» и на выезде 2:1 «Брешию».

    В гостевых поединках в текущем розыгрыше Серии Б «Парма» выиграла шесть игр из девяти проведенных при одной мировой и двух проигрышах.

    В первом круге на поле «Пармы» эти команды сыграли вничью со счетом 1:1. До этого же три раза подряд побеждала «Сампдория».

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Пармы» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.34.

    От поединка данных команд вполне можно ожидать обмена забитыми мячами, ведь в последнее время они редко когда уходят с поля без результативных действий.

    И также прогнозируем, что как и в первом круге эти команды победителя не определят и поделят очки между собой.

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    «Сампдория» — «Парма»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. Голевому обмену быть и на этот раз
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