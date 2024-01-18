«Сокол» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 18 января, начало — в 16:00 мск. «Сокол» — «Текстильщик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сокол»

Саратовцы в текущем сезоне сражаются за выживание в Первой лиге. На зимнюю паузу команда ушла на 16 месте в таблице.

В 20 матчах первенства «Сокол» проиграл 10 раз. Да и пропускает команда чересчур часто — 35 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В домашнем матче «Сокол» уступил «Кубани» со счетом 1:3.

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В прошлом году саратовцы в контрольной встрече не сумел одолеть «Текстильщик». Тот матч завершился сухим паритетом.

В этом поединке саратовцы явно поднатореют в атаке. Да и вообще, «Сокол» обязан обыгрывать полпреда второй лиги.

«Текстильщик»

Эта команда в нынешнем сезоне не блистает. «Текстильщик» в своей группе второй лиги занял лишь 5 место.

Причем «Текстильщик» лишь на один пункт отстал от заветной золотой зоны. Причем ивановцы неплохо атакуют, отличившись 25 раз в 18 матчах.

В своем последнем поединке «Текстильщик» добыл яркую викторию. Ивановцы разнесли в щепки оборону «Салюта» (4:0).

Правда, с момента последнего матча прошло уже два месяца. Да и в психологическом плане непопадание в топ-4 явно пойдет во вред.

Ивановцы мотивированы дать бой «Соколу». Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сокола» предлагают — 2.00.

На викторию «Текстильщика» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.16.

Обе команды явно ощутят отсутствие игровой практики , так что особо качественного футбола ожидать не стоит.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.16. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 2.47.