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    Победителя не будет?!

    «Сокол» — «Текстильщик». Ставка (к. 3.16) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Текстильщик»
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    «Текстильщик»
    «Сокол» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 18 января, начало — в 16:00 мск. «Сокол» — «Текстильщик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сокол»

    Саратовцы в текущем сезоне сражаются за выживание в Первой лиге. На зимнюю паузу команда ушла на 16 месте в таблице.

    В 20 матчах первенства «Сокол» проиграл 10 раз. Да и пропускает команда чересчур часто — 35 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В домашнем матче «Сокол» уступил «Кубани» со счетом 1:3.

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    В прошлом году саратовцы в контрольной встрече не сумел одолеть «Текстильщик». Тот матч завершился сухим паритетом.

    В этом поединке саратовцы явно поднатореют в атаке. Да и вообще, «Сокол» обязан обыгрывать полпреда второй лиги.

    «Текстильщик»

    Эта команда в нынешнем сезоне не блистает. «Текстильщик» в своей группе второй лиги занял лишь 5 место.

    Причем «Текстильщик» лишь на один пункт отстал от заветной золотой зоны. Причем ивановцы неплохо атакуют, отличившись 25 раз в 18 матчах.

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    • В своем последнем поединке «Текстильщик» добыл яркую викторию. Ивановцы разнесли в щепки оборону «Салюта» (4:0).

    Правда, с момента последнего матча прошло уже два месяца. Да и в психологическом плане непопадание в топ-4 явно пойдет во вред.

    Ивановцы мотивированы дать бой «Соколу». Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сокола» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Текстильщика» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.16.

    Обе команды явно ощутят отсутствие игровой практики, так что особо качественного футбола ожидать не стоит.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.16. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 2.47.

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    «Сокол» — «Текстильщик»: прогноз, ставка (3.16), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. Победителя не будет?!
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