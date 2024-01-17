«Юнион» Сент-Жиллуаз сыграет на своем поле с «Андерлехтом» в рамках 1/4 финала Кубка Бельгии. Матч пройдет 17 января, начало — в 22:30 мск. «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Андерлехт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Юнион» Сент-Жиллуаз

Лидерство этого клуба в чемпионате Бельгии давно никого не удивляет. Да и отрыв от идущего вторым «Андерлехта» составляет 6 очков.

Команда традиционно грозно выглядит в атаке. В 20 поединках чемпионата игроки «Юниона» настреляли 44 мяча в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Юнион» Сент-Жиллуаз расписал выездную мировую с «Брюгге» (1:1).

Все прогнозы на футбол

В последние годы матчи с «Андерлехтом» даются команде легко. Семь (!) последних очных встреч принесли победы!

Хозяева явно будут максимально активны у ворот соперника. Свое веское слово наверняка скажет и результативный форвард Мохаммед Амура.

«Андерлехт»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионство. «Андерлехт» идет на 2 месте, но прилично отстает от лидера.

Брюссельцам явно не хватает пресловутой стабильности. Правда, в двух последних матчах чемпионата команда победила.

В своем последнем поединке «Андерлехт» остался без виктории. В контрольной встрече брюссельцы не сумели одолеть «Аль-Ахли» Триполи (0:0).

Последняя победа над «Юнионом» случилась без малого три года назад. Так что брюссельцы явно мечтают прервать неудачный для себя сериал.

Гости в последних матчах выглядели неплохо. Дать бой «Юниону» «Андерлехту» уж точно по силам, да и мотивация будет зашкаливать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Юниона» Сент-Жиллуаз предлагают — 1.83.

На викторию «Андерлехта» дают — 4.11, ничья оценена — в 3.82.

Гости явно не собираются отсиживаться в обороне , к тому же имеют весьма крепкий по именам состав.

Наш прогноз — Победа «Андерлехта» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Проход «Андерлехта» за 2.63.