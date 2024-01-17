«Юнион» Сент-Жиллуаз
Лидерство этого клуба в чемпионате Бельгии давно никого не удивляет. Да и отрыв от идущего вторым «Андерлехта» составляет 6 очков.
Команда традиционно грозно выглядит в атаке. В 20 поединках чемпионата игроки «Юниона» настреляли 44 мяча в ворота соперников.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Юнион» Сент-Жиллуаз расписал выездную мировую с «Брюгге» (1:1).
В последние годы матчи с «Андерлехтом» даются команде легко. Семь (!) последних очных встреч принесли победы!
Хозяева явно будут максимально активны у ворот соперника. Свое веское слово наверняка скажет и результативный форвард Мохаммед Амура.
«Андерлехт»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионство. «Андерлехт» идет на 2 месте, но прилично отстает от лидера.
Брюссельцам явно не хватает пресловутой стабильности. Правда, в двух последних матчах чемпионата команда победила.
В своем последнем поединке «Андерлехт» остался без виктории. В контрольной встрече брюссельцы не сумели одолеть «Аль-Ахли» Триполи (0:0).
Последняя победа над «Юнионом» случилась без малого три года назад. Так что брюссельцы явно мечтают прервать неудачный для себя сериал.
Гости в последних матчах выглядели неплохо. Дать бой «Юниону» «Андерлехту» уж точно по силам, да и мотивация будет зашкаливать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Юниона» Сент-Жиллуаз предлагают — 1.83.
На викторию «Андерлехта» дают — 4.11, ничья оценена — в 3.82.
Гости
Наш прогноз — Победа «Андерлехта» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Проход «Андерлехта» за 2.63.