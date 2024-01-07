«Байер» сыграет на своем поле с «Венецией» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 7 января, начало — в 17:00 мск. «Байер» — «Венеция»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Байер»

Эта команда текущий сезон проводит великолепно. «Фармацевты» уверенно лидируют в Бундеслиге, не проиграв ни разу.

В 16 матчах чемпионата леверкузенцы выиграли 13 раз. Да и атака выглядит ярко: 46 забитых мячей в Бундеслиге.

Свой предыдущий поединок команда провела сверхпродуктивно. «Байер» в родных стенах учинил разгром «Бохуму» (4:0).

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Отметим Виктора Бонифаце, отличившегося 10 голами в 16 матчах. Да и чех Патрик Шик еще далеко не сказал своего последнего слова.

Подопечные Хаби Алонсо явно будут доминировать в этом поединке. Леверкузенцы не должны иметь проблем в матче с полпредом Серии B.

«Венеция»

Венецианцы сражаются за повышение в классе. Ныне команда находится на 2 месте во втором по рангу итальянском дивизионе.

По игре «Венеция» смотрится довольно симпатично. Да и состав команды по именам выглядит достаточно грозно.

Одни только Йоэль Похъянпало и Кристиан Гюткьер чего стоят! Так еще и россиянин Денис Черышев всегда способен усилить игру.

В своем последнем поединке «Венеция» потеряла два очка. На выезде команда расписала мировую с «Фералписало» (2:2).

Гости больше сконцентрированы на чемпионате. Стало быть, в контрольной встрече вряд ли будут сильно выкладываться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.29.

На викторию «Венеции» дают — 9.92, ничья оценена — в 6.49.

«Фармацевты» в любом виде выглядят мощнее соперника , и уж точно начнут матч максимально активно.

Наш прогноз — Фора «Байера» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.56. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.