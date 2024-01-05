В пятницу, 5 января, в Порту на стадионе «Беса Секулу XXI» пройдет поединок дерби, в котором «Боавишта» сыграет против «Порту» в 16-м туре португальской Примейры. Начало — в 23:45 по мск. «Боавишта» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Боавишта»

По итогам 15 проведенных туров «Боавишта» находится на 13 месте в турнирной таблице Примейры. У нее на счету 16 баллов в активе и отрыв от красной зоны в четыре очка.

«Пантеры» в текущем чемпионате выиграли всего четыре игры и последний раз они побеждали аж в середине сентября. После того они выдали 10-матчевую серию без викторий.

Коэффициенты матча Боавишта — Порту 1X2Новым игрокам 6.804.801.45Бонус$9500

В этот период «шахматные» расписали три мировые и семь раз уходили с поля поверженными. В минувшем игровом дне они потерпели минимальное гостевое фиаско от «Жил Висенте» 0:1.

Все прогнозы на футбол

При своих зрителях «Боавишта» в этом чемпионате выиграла два поединка из восьми проведенных, три встречи еще свела вничью и столько же раз уступала.

«Порту»

«Порту» с 34 набранными очками расположился на третьей позиции в турнирной таблице. Причем отставание от первого места составляет всего три балла.

«Драконы» в отрезке последних восьми встреч в рамках чемпионата Португалии смогли добиться шести викторий и потерпели два фиаско. Одно из них было в позапрошлом туре в гостях от лидирующего «Спортинга» 0:2.

В своей последней проведенной игре первенства «сине-белые» на своей территории с большим трудом справились с аутсайдером «Шавишем», выиграв у него только 1:0.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Примейры «Порту» пока играет бескомпромиссно. У команды на счету шесть викторий и два поражения.

Отметим, что «Боавишта» отобрала очки у «Порту» только раз за последние десять игр, сыграв вничью. В остальных же девяти поединках побеждали «драконы», причем зачастую всухую.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Порту» — 1.44, победа «Боавишты» — 7.20, ничья — 4.60.

Прогнозируем, что в матч дерби останется за «Порту». Причем ждем, что гости смогут победить без пропущенных мячей.

И также еще ставим в этом матче на то, что «драконы» смогут забить в каждом из таймов.