ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе Ужержит ли «Интер» лидерство в Серии А?Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы? Шавкат Рахмонов5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса
  • 10:01
    • Касаткина победила Линетт и пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене
  • 02:17
    • «Зенит» объявил об аренде Ренана в «Интернасьонал»
  • 01:30
    • «Жирона» в результативном матче вырвала победу у «Атлетико»
  • 00:40
    • «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции, одолев «Тулузу»
  • 23:13
    • Гол Рюдигера принес «Реалу» победу в матче с «Мальоркой»
  • 21:59
    • Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» победить «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 20:11
    • Котов обыграл Музетти и пробился в четвертьфинал турнира в Гонконге
    Все новости спорта

    «Драконы» выиграют всухую матч дерби

    «Боавишта» — «Порту». Прогноз и ставка (к. 2.27) на футбол 5 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Порту»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Порту»
    В пятницу, 5 января, в Порту на стадионе «Беса Секулу XXI» пройдет поединок дерби, в котором «Боавишта» сыграет против «Порту» в 16-м туре португальской Примейры. Начало — в 23:45 по мск. «Боавишта» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 05 Января 2024 года
    Боавишта
  • Порту
    •  Боавишта 23:45 Порту Порту
  • Порту
    •

    «Боавишта»

    По итогам 15 проведенных туров «Боавишта» находится на 13 месте в турнирной таблице Примейры. У нее на счету 16 баллов в активе и отрыв от красной зоны в четыре очка.

    «Пантеры» в текущем чемпионате выиграли всего четыре игры и последний раз они побеждали аж в середине сентября. После того они выдали 10-матчевую серию без викторий.

    Коэффициенты матча Боавишта — Порту

    1X2Новым игрокам
  • 6.804.801.45Бонус$9500
    •

    В этот период «шахматные» расписали три мировые и семь раз уходили с поля поверженными. В минувшем игровом дне они потерпели минимальное гостевое фиаско от «Жил Висенте» 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    При своих зрителях «Боавишта» в этом чемпионате выиграла два поединка из восьми проведенных, три встречи еще свела вничью и столько же раз уступала.

    «Порту»

    «Порту» с 34 набранными очками расположился на третьей позиции в турнирной таблице. Причем отставание от первого места составляет всего три балла.

    «Драконы» в отрезке последних восьми встреч в рамках чемпионата Португалии смогли добиться шести викторий и потерпели два фиаско. Одно из них было в позапрошлом туре в гостях от лидирующего «Спортинга» 0:2.

  • Топ-7 событий, потрясших индустрию видеоигр в 2023 году
  • От масштабных утечек данных до массовых увольнений
  • 31/12/2023

    • В своей последней проведенной игре первенства «сине-белые» на своей территории с большим трудом справились с аутсайдером «Шавишем», выиграв у него только 1:0.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Примейры «Порту» пока играет бескомпромиссно. У команды на счету шесть викторий и два поражения.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Отметим, что «Боавишта» отобрала очки у «Порту» только раз за последние десять игр, сыграв вничью. В остальных же девяти поединках побеждали «драконы», причем зачастую всухую.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Порту» — 1.44, победа «Боавишты» — 7.20, ничья — 4.60.

    Прогнозируем, что в матч дерби останется за «Порту». Причем ждем, что гости смогут победить без пропущенных мячей.

    И также еще ставим в этом матче на то, что «драконы» смогут забить в каждом из таймов.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Кублер — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  3.59
  • Прогноз на матч Аделаида Юнайтед — Веллингтон Феникс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рублев — Броуди
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ливан — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Панетоликос — Пансерраикос
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Осасуна — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атромитос — Кифисиас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Хапоэль Хайфа — Бейтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч ФАР — Магриб Тетуан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боавишта» — «Порту»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на футбол. «Драконы» выиграют всухую матч дерби
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры