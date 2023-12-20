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    Чуда не будет, ПСЖ не оставит шансов «Метцу»

    ПСЖ — «Метц». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 декабря 2023 года

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    Килиан Мбаппе — форвард ПСЖ
    20 декабря в рамках 16-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграет против «Метца». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. ПСЖ — «Метц»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Декабря 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    Команда Луиса Энрике не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне, отдав лидерство другим командам в Лиге 1. Сейчас ПСЖ уверенно занимает 1-ю строчку, опережая ближайшего преследователя на 5 баллов.

    ПСЖ давно не проигрывал в Лиге 1. Беспроигрышная серия команды продолжается уже 11 матчей подряд. За этот период парижане 9 раз победили и дважды сыграли вничью.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Метц

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  • 1.158.0016.00Бонус$9500
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    В последнем туре чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), упустив победу на 90+3-й минуте. Подопечные Энрике нанесли только 2 удара в створ ворот и это при наличии Килиана Мбаппе в стартовом составе.

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    Стоит отметить, что ПСЖ очень комфортно чувствует себя на своем поле в нынешнем сезоне. Команда потеряла 5 очков при своих болельщиках, но в большинстве случаев это было в начале сезона, сейчас ПСЖ на своем поле практически не теряет баллы.

    «Метц»

    Команда занимает 14-е место в таблице Лиги 1 с 16-ю очками в активе. «Метц» опережает зону вылета лишь на 3 балла и точно не может чувствовать себя комфортно. К тому же, «Лион» (один из конкурентов «Метца») набрал хороший ход.

    «Метц» занимает 4-е место с конца в лиге по надежности в обороне. Команда пропустила 24 гола за 16 встреч. В последних 5-и встречах «Метц» пропустил довольно много, да и к тому же с результативностью появились проблемы.

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    • За этот период команда забила 6 голов при 7-и пропущенных. В последних 3-х поединках «Метц» и вовсе не забил ни одного гола. В последнем туре команда уступила «Монпелье» (0:1). Имея игровое преимущество, «Метц» не смог воспользоваться своими моментами.

    В последних 5-и очных встречах между ПСЖ и «Метцем» парижане неизменно побеждали, а пропускали только в 2-х матчах за этот период. Сможет ли «Метц» зацепиться за результат в предстоящем матче? Шансов у команды, очевидно, совсем не много.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом ПСЖ коэффициент на победу которого равен 1.15. Успех «Метца» оценивается в 16.00, ничья — в 8.00.

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    Давайте признаем, что шансов у «Метца» практически нет. Можно поставить на уверенную победу ПСЖ.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа ПСЖ с форой (-2.5) за 2.13.

    Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал ПСЖ 3 больше за 2.10.

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    ПСЖ — «Метц»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. Чуда не будет, ПСЖ не оставит шансов «Метцу»
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