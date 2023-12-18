Дубль «Вильярреала» сыграет с «Вальядолидом» в домашнем поединке в рамках 20-го тура Сегунды. Встреча пройдет 18 декабря и начнется в 22:30 по мск. «Вильярреал-2» — «Вальядолид»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вильярреал-2»

Дубль «Вилльяреала» с 20 очками после 19 сыгранных туров находится на 18 месте в турнирной таблице второй испанской лиги. Причем зону вылета он обходит лишь на балл.

Резерв «подводников» в текущем первенстве отпраздновал пять викторий, пять встреч свел вничью и потерпел девять поражений, забил 21 гол при 29 пропущенных.

У «желтых» две победы за минувшие девять игр первенства. Также в этот период они раз сыграли вничью и потерпели шесть фиаско. Одно из них было в прошлом туре в гостях от «Альбасете» 0:2.

Календарь и таблица испанской Примеры

В девяти домашних поединках данного розыгрыша Сегунды «Вильярреал-2» четыре раза побеждал, трижды уходил с поля поверженным и дважды сыграл вничью.

«Вальядолид»

«Вальядолид», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, на данный момент с 35 зачетными пунктами идет на второй строке в таблице Сегунды.

«Фиолетово-белые» за 19 проведенных встреч во втором испанском дивизионе выиграли в 11 случаях, два поединка еще они свели вничью и потерпели шесть поражений, забили 25 голов при 21 пропущенном.

Все прогнозы на футбол

«Пусела» в прошлом туре дома обыграла «Аморебьету» со счетом 2:1, а ранее на выезде уступила «Леванте» 1:2, а перед этим вышла победителем из двух игр первенства из трех.

Вне родных стенах в текущем первенстве «Вальядолид» еще не играл вничью. У коллектива четыре виктории и пять поражений.

Между собой эти команды провели четыре очных поединка, три из которых выиграл «Вальядолид» и один раз сильнее оказался «Вильярреал-2».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вальядолида» предлагают — 2.19.

На викторию «Вильярреала-2» дают — 3.23, ничья оценена — в 3.42.

Один из лидеров чемпионата должен обыгрывать команду из нижней части таблицы даже не ее поле. В общем, ставим на викторию гостей.

И также прогнозируем в этом поединке верховой исход, ведь данные коллективы отличаются неплохой результативностью.