«Вильярреал-2»
Дубль «Вилльяреала» с 20 очками после 19 сыгранных туров находится на 18 месте в турнирной таблице второй испанской лиги. Причем зону вылета он обходит лишь на балл.
Резерв «подводников» в текущем первенстве отпраздновал пять викторий, пять встреч свел вничью и потерпел девять поражений, забил 21 гол при 29 пропущенных.
У «желтых» две победы за минувшие девять игр первенства. Также в этот период они раз сыграли вничью и потерпели шесть фиаско. Одно из них было в прошлом туре в гостях от «Альбасете» 0:2.
Календарь и таблица испанской Примеры
В девяти домашних поединках данного розыгрыша Сегунды «Вильярреал-2» четыре раза побеждал, трижды уходил с поля поверженным и дважды сыграл вничью.
«Вальядолид»
«Вальядолид», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, на данный момент с 35 зачетными пунктами идет на второй строке в таблице Сегунды.
«Фиолетово-белые» за 19 проведенных встреч во втором испанском дивизионе выиграли в 11 случаях, два поединка еще они свели вничью и потерпели шесть поражений, забили 25 голов при 21 пропущенном.
«Пусела» в прошлом туре дома обыграла «Аморебьету» со счетом 2:1, а ранее на выезде уступила «Леванте» 1:2, а перед этим вышла победителем из двух игр первенства из трех.
Вне родных стенах в текущем первенстве «Вальядолид» еще не играл вничью. У коллектива четыре виктории и пять поражений.
Между собой эти команды провели четыре очных поединка, три из которых выиграл «Вальядолид» и один раз сильнее оказался «Вильярреал-2».
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вальядолида» предлагают — 2.19.
На викторию «Вильярреала-2» дают — 3.23, ничья оценена — в 3.42.
Один из лидеров чемпионата должен обыгрывать команду из нижней части таблицы даже не ее поле. В общем, ставим на викторию гостей.
И также прогнозируем в этом поединке верховой исход, ведь данные коллективы отличаются неплохой результативностью.