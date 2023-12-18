ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон Стрикленд5 бойцов UFC, ставших открытиями в 2023 году Avatar: Frontiers of PandoraДобро пожаловать в джунгли, они принадлежат вам: Обзор Avatar: Frontiers of Pandora Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • 01:00
    • «Валенсия» и «Барселона» не выявили победителя
  • 22:28
    • Гол Кварацхелии принес победу «Наполи» над «Кальяри»
  • 20:26
    • «Атлетико» уступил «Атлетику»
  • 20:04
    • «Челси» справился с «Шеффилдом»
  • 20:04
    • «Ньюкасл» разгромил на своем поле «Фулхэм»
  • 20:03
    • «Манчестер Сити» упустил победу против «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    «Флуминенсе» выйдет в финал клубного чемпионата мира

    «Флуминенсе» — «Аль-Ахли». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, клубный чемпионат мира, 18 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Аль-Ахли»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марсело
    18 декабря в полуфинале клубного чемпионата мира сыграют «Флуминенсе» и «Аль-Ахли». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Флуминенсе» — «Аль-Ахли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии по итогам 38 встреч занял 7-е место, набрав 56 очков. Но в двух последних турах клуб разочаровал своих фанатов.

    3 декабря «Флуминенсе» играл в гостях с «Палмейрасом» и уступил со счетом 0:1. Вскоре команда на своем поле потерпела поражение от «Гремио-РС» (2:3).

    На клубном чемпионате мира «Флуминенсе» вступает в борьбу с полуфинальной стадии. Одна победа — и клуб уже в финале. Номинальные хозяева являются фаворитами встречи с «Аль-Ахли».

    Все прогнозы на футбол

    Тренер «Флуминенсе» Фернандо Динис славится тем, что способен удивить соперников своими нестандартными решениями в плане тактики команды и расстановки футболистов. Какой сюрприз может преподнести победитель Кубка Либертадорес-2023 на этот раз?

    «Аль-Ахли»

    «Аль-Ахли» в 1/4 финала встречался с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии. Египетский клуб одержал сенсационную победу со счетом 3:1.

    У «Аль-Иттихада» французский нападающий Карим Бензема не реализовал 11-метровый в конце первого тайма. Это стало ключевым эпизодом матча. После перерыва «Аль-Ахли» укрепил преимущество и одержал победу.

  • Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • Португальский тренер обозначил проблемы клуба еще пять лет назад, но ничего не изменилось
  • 15/12/2023

    • В чемпионате Египта «Аль-Ахли» на данный момент занимает 4-е место. Клуб набрал 14 очков в шести встречах.

    «Аль-Ахли» уже сотворил сенсацию в 1/4 финала. Никто не ожидал, что «Аль-Иттихад», за который выступает звездный Карим Бензема, отправится домой. Вряд ли «Аль-Ахли» под силу нанести поражение еще одному фавориту.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Флуминенсе». Победа команды доступна за 1.86. Выигрыш «Аль-Ахли» идет с коэффициентом 4.50. Ничья оценена — в 3.63.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Можно сделать ставку на победу «Флуминенсе» с коэффициентом 1.86.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.40
  • Прогноз на матч Рахмонов — Томпсон
  • Бокс
  • Сегодня в 07:10
    •  1.50
  • Прогноз на матч Пантожа — Ройвал
  • Бокс
  • Сегодня в 07:40
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ковингтон — Эдвардс
  • Бокс
  • Сегодня в 08:25
    •  2.49
  • Прогноз на матч Милан — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нант — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Альмерия — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брентфорд — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Тулуза — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Удинезе — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лорьян — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Флуминенсе» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на футбол. «Флуминенсе» выйдет в финал клубного чемпионата мира
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры