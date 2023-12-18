18 декабря в полуфинале клубного чемпионата мира сыграют «Флуминенсе» и «Аль-Ахли». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Флуминенсе» — «Аль-Ахли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» в чемпионате Бразилии по итогам 38 встреч занял 7-е место, набрав 56 очков. Но в двух последних турах клуб разочаровал своих фанатов.

3 декабря «Флуминенсе» играл в гостях с «Палмейрасом» и уступил со счетом 0:1. Вскоре команда на своем поле потерпела поражение от «Гремио-РС» (2:3).

На клубном чемпионате мира «Флуминенсе» вступает в борьбу с полуфинальной стадии. Одна победа — и клуб уже в финале. Номинальные хозяева являются фаворитами встречи с «Аль-Ахли».

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Тренер «Флуминенсе» Фернандо Динис славится тем, что способен удивить соперников своими нестандартными решениями в плане тактики команды и расстановки футболистов. Какой сюрприз может преподнести победитель Кубка Либертадорес-2023 на этот раз?

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» в 1/4 финала встречался с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии. Египетский клуб одержал сенсационную победу со счетом 3:1.

У «Аль-Иттихада» французский нападающий Карим Бензема не реализовал 11-метровый в конце первого тайма. Это стало ключевым эпизодом матча. После перерыва «Аль-Ахли» укрепил преимущество и одержал победу.

В чемпионате Египта «Аль-Ахли» на данный момент занимает 4-е место. Клуб набрал 14 очков в шести встречах.

«Аль-Ахли» уже сотворил сенсацию в 1/4 финала. Никто не ожидал, что «Аль-Иттихад», за который выступает звездный Карим Бензема, отправится домой. Вряд ли «Аль-Ахли» под силу нанести поражение еще одному фавориту.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Флуминенсе». Победа команды доступна за 1.86. Выигрыш «Аль-Ахли» идет с коэффициентом 4.50. Ничья оценена — в 3.63.

Можно сделать ставку на победу «Флуминенсе» с коэффициентом 1.86.

Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.80.