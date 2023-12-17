«Ливерпуль»
Мерсисайдцы выиграли свою группу в Лиге Европы. Правда, в последнем поединке команда Юргена Клоппа уступила «Юниону» (1:2).
Причем в том матче Клопп дал возможность проявить себя резервистам. Так что лидеры получили необходимый отдых и уже целенаправленно готовились к матчу с манкунианцами.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
В своем предыдущем поединке АПЛ команда победила. «Ливерпуль» переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.
В кадровом плане у мерсисайдцев не все так позитивно. Сразу несколько не последних исполнителей оказались в клубном лазарете.
И уж совсем очевидно, что хозяева постараются удержаться в лидерах чемпионата. Да и оппонент переживает крайне непростые времена.
«Манчестер Юнайтед»
Нынешний сезон для манкунианцев никак не назовешь плодотворным. В чемпионате команда находится на скромном 6 месте.
Плюс ко всему из еврокубков «Манчестер Юнайтед» вылетел. В 6 матчах Лиги чемпионов команда набрала всего 4 очка.
В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу. Дома команда Эрику тен Хага минимально уступила «Баварии».
А вот до того команда опозорилась в матче с «Борнмутом» (0:3). И лишь с таким же кризисным «Челси» ей удалось справиться (2:1).
Гости в этой встрече явно постараются проявить себя максимальным образом. Мотивация одолеть лидера у них огромная.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.30.
На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 8.00, ничья оценена — в 6.00.
Гости максимально
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 5.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.