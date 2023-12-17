«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы выиграли свою группу в Лиге Европы. Правда, в последнем поединке команда Юргена Клоппа уступила «Юниону» (1:2).

Причем в том матче Клопп дал возможность проявить себя резервистам. Так что лидеры получили необходимый отдых и уже целенаправленно готовились к матчу с манкунианцами.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 1.336.008.50Бонус$9500

В своем предыдущем поединке АПЛ команда победила. «Ливерпуль» переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

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В кадровом плане у мерсисайдцев не все так позитивно. Сразу несколько не последних исполнителей оказались в клубном лазарете.

И уж совсем очевидно, что хозяева постараются удержаться в лидерах чемпионата. Да и оппонент переживает крайне непростые времена.

«Манчестер Юнайтед»

Нынешний сезон для манкунианцев никак не назовешь плодотворным. В чемпионате команда находится на скромном 6 месте.

Плюс ко всему из еврокубков «Манчестер Юнайтед» вылетел. В 6 матчах Лиги чемпионов команда набрала всего 4 очка.

В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу. Дома команда Эрику тен Хага минимально уступила «Баварии».

А вот до того команда опозорилась в матче с «Борнмутом» (0:3). И лишь с таким же кризисным «Челси» ей удалось справиться (2:1).

Гости в этой встрече явно постараются проявить себя максимальным образом. Мотивация одолеть лидера у них огромная.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.30.

На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 8.00, ничья оценена — в 6.00.

Гости максимально мотивированы добыть хотя бы один балл в матче с лидером чемпионата .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 5.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.