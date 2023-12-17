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    На «Энфилде» не будет победителя?!

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 6.00 на матч АПЛ 17 декабря 2023 года

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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Декабря 2023 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы выиграли свою группу в Лиге Европы. Правда, в последнем поединке команда Юргена Клоппа уступила «Юниону» (1:2).

    Причем в том матче Клопп дал возможность проявить себя резервистам. Так что лидеры получили необходимый отдых и уже целенаправленно готовились к матчу с манкунианцами.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

    1X2Новым игрокам
  • 1.336.008.50Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке АПЛ команда победила. «Ливерпуль» переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    В кадровом плане у мерсисайдцев не все так позитивно. Сразу несколько не последних исполнителей оказались в клубном лазарете.

    И уж совсем очевидно, что хозяева постараются удержаться в лидерах чемпионата. Да и оппонент переживает крайне непростые времена.

    «Манчестер Юнайтед»

    Нынешний сезон для манкунианцев никак не назовешь плодотворным. В чемпионате команда находится на скромном 6 месте.

    Плюс ко всему из еврокубков «Манчестер Юнайтед» вылетел. В 6 матчах Лиги чемпионов команда набрала всего 4 очка.

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  • 13/12/2023

    • В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу. Дома команда Эрику тен Хага минимально уступила «Баварии».

    А вот до того команда опозорилась в матче с «Борнмутом» (0:3). И лишь с таким же кризисным «Челси» ей удалось справиться (2:1).

    Гости в этой встрече явно постараются проявить себя максимальным образом. Мотивация одолеть лидера у них огромная.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.30.

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    На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 8.00, ничья оценена — в 6.00.

    Гости максимально мотивированы добыть хотя бы один балл в матче с лидером чемпионата.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. На «Энфилде» не будет победителя?!
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