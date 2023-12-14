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    Команда Клоппа завоюет три очка в гостях

    «Юнион» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион» — «Ливерпуль»
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    Юрген Клопп
    14 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Юнион» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Юнион» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 14 Декабря 2023 года
    Юнион
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    «Юнион»

    «Юнион» набрал хорошую форму. Беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей. Последний раз «Юнион» уступал 9 ноября в игре с ЛАСКом (0:3).

    Выигрышная серия «Юниона» составляет три матча. Ранее клуб добился двух побед в чемпионате Бельгии и одной — в Кубке страны.

    В Лиге Европы «Юнион» в своей группе находится на третьем месте. Команда набрала 5 очков в пяти встречах.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Юнион» еще не гарантировал себе еврокубковую весну. Всё станет ясно после заключительного, 6-го тура. Теоретически «Юнион» даже может вылететь из еврокубков, если ЛАСК в параллельной игре победит «Тулузу».

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Мерсисайдский клуб набрал 12 очков в пяти встречах и гарантировал первое место в группе.

    В игре с «Юнионом» красные могут позволить себе эксперименты с составом. Предстоящая встреча уже не имеет никакого турнирного значения.

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  • 09/12/2023

    • «Ливерпуль» отлично выступает в АПЛ. По итогам 16 туров команда Юргена Клоппа вырвалась в лидеры, набрав 37 очков.

    В текущем розыгрыше Лиги Европы «Ливерпуль» проиграл только один раз. Это произошло 9 ноября. Тогда мерсисайдцы во Франции уступили «Тулузе» со счетом 2:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ливерпуля» можно поставить за 2.35. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.80. Ничья оценена — в 3.75.

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    Можно сделать ставку на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2.35.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не меньше трех голов за 1.85.

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    «Юнион» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Команда Клоппа завоюет три очка в гостях
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