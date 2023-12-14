14 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Юнион» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Юнион» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Юнион»

«Юнион» набрал хорошую форму. Беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей. Последний раз «Юнион» уступал 9 ноября в игре с ЛАСКом (0:3).

Выигрышная серия «Юниона» составляет три матча. Ранее клуб добился двух побед в чемпионате Бельгии и одной — в Кубке страны.

В Лиге Европы «Юнион» в своей группе находится на третьем месте. Команда набрала 5 очков в пяти встречах.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Юнион» еще не гарантировал себе еврокубковую весну. Всё станет ясно после заключительного, 6-го тура. Теоретически «Юнион» даже может вылететь из еврокубков, если ЛАСК в параллельной игре победит «Тулузу».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Мерсисайдский клуб набрал 12 очков в пяти встречах и гарантировал первое место в группе.

В игре с «Юнионом» красные могут позволить себе эксперименты с составом. Предстоящая встреча уже не имеет никакого турнирного значения.

«Ливерпуль» отлично выступает в АПЛ. По итогам 16 туров команда Юргена Клоппа вырвалась в лидеры, набрав 37 очков.

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Ливерпуль» проиграл только один раз. Это произошло 9 ноября. Тогда мерсисайдцы во Франции уступили «Тулузе» со счетом 2:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ливерпуля» можно поставить за 2.35. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.80. Ничья оценена — в 3.75.

Можно сделать ставку на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2.35.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не меньше трех голов за 1.85.