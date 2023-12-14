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    «Бетис» — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 декабря 2023 года

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    «Бетис» сыграет на своем поле с «Рейнджерс» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 14 Декабря 2023 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Глазго
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    «Бетис»

    Эта команда ныне лидирует в своем квартете. Севильцы набрали 9 очков, однако еще не обеспечили себе спокойную жизнь.

    Причем с реализацией у команды не все так позитивно. В пяти матчах группового этапа Лиги Европы забито 7 мячей.

    Коэффициенты матча Бетис — Глазго Рейнджерс

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  • 1.773.854.40Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Бетис» дал бой мадридскому «Реалу» (1:1). Причем севильцы имели все шансы даже на викторию.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В кадровом аспекте у испанцев также не все так радужно. Несколько ведущих исполнителей пребывают в лазарете.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Бетис» постарается обеспечить себе попадание в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

    «Рейнджерс»

    Эта команда также желает выиграть группу. «Рейнджерс» сейчас второй, правда, лишь на один пункт отстает от «Бетиса».

    В плане реализации команда выглядит бледновато. В 5 матчах игроки «Рейнджерс» отправили всего лишь 5 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Рейнджерс» в родных стенах уверенно расправился с «Данди» (3:1).

    Эта победа стала для команды третьей подряд. Да и отставание от «Селтика» в чемпионате Шотландии постепенно сокращается.

    Наверняка «Рейнджерс» не будет действовать сугубо от обороны. Команда явно постарается обескуражить севильцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Рейнджерс» дают — 4.45, ничья оценена — в 4.05.

    Обе команды не блещут результативностью, так что вряд ли стоит ожидать голепада.

    Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

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    «Бетис» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Соперники будут осторожничать
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