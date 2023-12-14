«Бетис» сыграет на своем поле с «Рейнджерс» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бетис»

Эта команда ныне лидирует в своем квартете. Севильцы набрали 9 очков, однако еще не обеспечили себе спокойную жизнь.

Причем с реализацией у команды не все так позитивно. В пяти матчах группового этапа Лиги Европы забито 7 мячей.

Коэффициенты матча Бетис — Глазго Рейнджерс 1X2Новым игрокам 1.773.854.40Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Бетис» дал бой мадридскому «Реалу» (1:1). Причем севильцы имели все шансы даже на викторию.

Все прогнозы на Лигу Европы

В кадровом аспекте у испанцев также не все так радужно. Несколько ведущих исполнителей пребывают в лазарете.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Бетис» постарается обеспечить себе попадание в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

«Рейнджерс»

Эта команда также желает выиграть группу. «Рейнджерс» сейчас второй, правда, лишь на один пункт отстает от «Бетиса».

В плане реализации команда выглядит бледновато. В 5 матчах игроки «Рейнджерс» отправили всего лишь 5 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Рейнджерс» в родных стенах уверенно расправился с «Данди» (3:1).

Эта победа стала для команды третьей подряд. Да и отставание от «Селтика» в чемпионате Шотландии постепенно сокращается.

Наверняка «Рейнджерс» не будет действовать сугубо от обороны. Команда явно постарается обескуражить севильцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.84.

На викторию «Рейнджерс» дают — 4.45, ничья оценена — в 4.05.

Обе команды не блещут результативностью , так что вряд ли стоит ожидать голепада.

Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.