«Бетис»
Эта команда ныне лидирует в своем квартете. Севильцы набрали 9 очков, однако еще не обеспечили себе спокойную жизнь.
Причем с реализацией у команды не все так позитивно. В пяти матчах группового этапа Лиги Европы забито 7 мячей.
Коэффициенты матча Бетис — Глазго Рейнджерс
В своем предыдущем поединке «Бетис» дал бой мадридскому «Реалу» (1:1). Причем севильцы имели все шансы даже на викторию.
В кадровом аспекте у испанцев также не все так радужно. Несколько ведущих исполнителей пребывают в лазарете.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Бетис» постарается обеспечить себе попадание в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.
«Рейнджерс»
Эта команда также желает выиграть группу. «Рейнджерс» сейчас второй, правда, лишь на один пункт отстает от «Бетиса».
В плане реализации команда выглядит бледновато. В 5 матчах игроки «Рейнджерс» отправили всего лишь 5 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Рейнджерс» в родных стенах уверенно расправился с «Данди» (3:1).
Эта победа стала для команды третьей подряд. Да и отставание от «Селтика» в чемпионате Шотландии постепенно сокращается.
Наверняка «Рейнджерс» не будет действовать сугубо от обороны. Команда явно постарается обескуражить севильцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.84.
На викторию «Рейнджерс» дают — 4.45, ничья оценена — в 4.05.
Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.