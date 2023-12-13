«Ньюкасл»
«Сороки» сейчас третьи в группе, но могут оказаться как вторыми, так и последними. Даже в случае победы над миланцами команде не гарантирована 2 строчка.
Вообще, «Ньюкасл» добывает победы с огромной натугой. В 5 матчах группового этапа в активе «сорок» всего одна виктория.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Милан
В своем предыдущем поединке команда «Ньюкасл» снова уступил. Причем команда была разгромлена «Тоттенхэмом» (1:4).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
О кадровых проблемах англичан известно давно. Да и борьба на нескольких фронтах откровенно изматывает команду.
И уж совсем очевидно, что хозяева постараются переиграть «Милан». Правда, нужно срочно что-то делать с атакой…
«Милан»
Миланцам нынешний сезон откровенно не дается. Парадокс, но даже после серии неудачных матчей команда еще сохраняет шансы на 2 место в группе.
Вот только в Лиге чемпионов с атакой у команды не складывается. В 5 матчах забить удалось всего трижды.
В своем последнем поединке «Милан» также не сумел добыть положительный результат. «Россонери» уступили «Аталанте» (2:3).
До того команда переиграла скромный «Фрозиноне» (3:1). Да и в кадровом плане ситуацию у миланцев не самая позитивная.
Гости в этой встрече явно будут активны в атаке. Ветеран Оливье Жиру до сих пор тянет на себе бремя лидера команды.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.87.
На викторию «Милана» дают — 4.27, ничья оценена — в 4.04.
Атака во главе с Жиру способна сказать свое веское слово, к тому же
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Милана» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 8.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.05.
Для остальных — более умеренный прогноз.