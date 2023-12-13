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    «Милан» легко справится с «сороками»

    «Ньюкасл» — «Милан». Дерзкая ставка за 8.30 на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

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    Оливье Жиру
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ньюкасл» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 13 Декабря 2023 года
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    «Ньюкасл»

    «Сороки» сейчас третьи в группе, но могут оказаться как вторыми, так и последними. Даже в случае победы над миланцами команде не гарантирована 2 строчка.

    Вообще, «Ньюкасл» добывает победы с огромной натугой. В 5 матчах группового этапа в активе «сорок» всего одна виктория.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Милан

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    В своем предыдущем поединке команда «Ньюкасл» снова уступил. Причем команда была разгромлена «Тоттенхэмом» (1:4).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    О кадровых проблемах англичан известно давно. Да и борьба на нескольких фронтах откровенно изматывает команду.

    И уж совсем очевидно, что хозяева постараются переиграть «Милан». Правда, нужно срочно что-то делать с атакой…

    «Милан»

    Миланцам нынешний сезон откровенно не дается. Парадокс, но даже после серии неудачных матчей команда еще сохраняет шансы на 2 место в группе.

    Вот только в Лиге чемпионов с атакой у команды не складывается. В 5 матчах забить удалось всего трижды.

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    • В своем последнем поединке «Милан» также не сумел добыть положительный результат. «Россонери» уступили «Аталанте» (2:3).

    До того команда переиграла скромный «Фрозиноне» (3:1). Да и в кадровом плане ситуацию у миланцев не самая позитивная.

    Гости в этой встрече явно будут активны в атаке. Ветеран Оливье Жиру до сих пор тянет на себе бремя лидера команды.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Милана» дают — 4.27, ничья оценена — в 4.04.

    Атака во главе с Жиру способна сказать свое веское слово, к тому же миланцам нужно исключительно выигрывать.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Милана» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 8.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.05.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ньюкасл» — «Милан»: прогноз, ставка (8.30), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» легко справится с «сороками»
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