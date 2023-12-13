«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ньюкасл» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ньюкасл»

«Сороки» сейчас третьи в группе, но могут оказаться как вторыми, так и последними. Даже в случае победы над миланцами команде не гарантирована 2 строчка.

Вообще, «Ньюкасл» добывает победы с огромной натугой. В 5 матчах группового этапа в активе «сорок» всего одна виктория.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Милан 1X2Новым игрокам 1.954.103.75Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда «Ньюкасл» снова уступил. Причем команда была разгромлена «Тоттенхэмом» (1:4).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

О кадровых проблемах англичан известно давно. Да и борьба на нескольких фронтах откровенно изматывает команду.

И уж совсем очевидно, что хозяева постараются переиграть «Милан». Правда, нужно срочно что-то делать с атакой…

«Милан»

Миланцам нынешний сезон откровенно не дается. Парадокс, но даже после серии неудачных матчей команда еще сохраняет шансы на 2 место в группе.

Вот только в Лиге чемпионов с атакой у команды не складывается. В 5 матчах забить удалось всего трижды.

В своем последнем поединке «Милан» также не сумел добыть положительный результат. «Россонери» уступили «Аталанте» (2:3).

До того команда переиграла скромный «Фрозиноне» (3:1). Да и в кадровом плане ситуацию у миланцев не самая позитивная.

Гости в этой встрече явно будут активны в атаке. Ветеран Оливье Жиру до сих пор тянет на себе бремя лидера команды.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.87.

На викторию «Милана» дают — 4.27, ничья оценена — в 4.04.

Атака во главе с Жиру способна сказать свое веское слово, к тому же миланцам нужно исключительно выигрывать .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Милана» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 8.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.05.

Для остальных — более умеренный прогноз.