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    Выйдут ли «Ньюкасл» или «Милан» в плей-офф ЛЧ?

    «Ньюкасл» — «Милан». Ставка (к. 2.01) и прогноз на Лигу чемпионов 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Милан»
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    «Милан» занимает последнее место в группе
    13 декабря в Ньюкасле в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» сыграет против «Милана». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Ньюкасл» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 13 Декабря 2023 года
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    «Ньюкасл»

    По итогам пяти туров «Сороки» имеют в своем активе пять очков, занимают третье место в турнирной таблице своей группы и сохраняют шансы на выход в плей-офф.

    Для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкаслу» необходимы не только победа над конкурентом дома, но и гостевое поражение ПСЖ от «Боруссии» Дортмунд, которая уже вышла в плей-офф.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Милан

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    Команда Эдди Хау выглядит очень неровно в этом чемпионате АПЛ и занимает 7-е место. Сказывается игра на два фронта, к которой «Ньюкасл» не привык.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После трех поединков кряду без поражений коллектив дважды проиграл, что случилось в двух последних турах АПЛ — от «Эвертона» и «Тоттенхэма», и одна победа в четырех последних матчах, так что у хозяев плохая форма.

    «Милан»

    «Россонери» в пяти матчах Лиги чемпионов смогли лишь один раз победить, дважды сыграли вничью и два раза проиграли, поэтому занимают 3-ю позицию в своем квартете, где также играют «Дортмунд», «ПСЖ» и «Ньюкасл».

    Для выхода в 1/8 финала турнира «Милану» необходимы не только победа над конкурентом на выезде, но и гостевое поражение ПСЖ от «Боруссии» Дортмунд, которая уже вышла в плей-офф.

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    • Клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А. Он на семь пунктов отстает от второго «Ювентуса» на девять — от лидирующего «Интера».

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при трех победах и одной ничьей, так что у хозяев противоречивая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ньюкасл» коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Милана» оценивается в 4,15, ничья — в 3,90.

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    Хозяева выиграли в лишь одном из четырех последних матчах, тогда как гости проиграли только в двух из шести последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» не проиграет за 2,01.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,80, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Ньюкасл» — «Милан» за 8.30.

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    «Ньюкасл» — «Милан»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. Выйдут ли «Ньюкасл» или «Милан» в плей-офф ЛЧ?
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