13 декабря в Ньюкасле в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» сыграет против «Милана». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Ньюкасл» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ньюкасл»

По итогам пяти туров «Сороки» имеют в своем активе пять очков, занимают третье место в турнирной таблице своей группы и сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкаслу» необходимы не только победа над конкурентом дома, но и гостевое поражение ПСЖ от «Боруссии» Дортмунд, которая уже вышла в плей-офф.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Милан 1X2Новым игрокам 1.954.103.75Бонус$9500

Команда Эдди Хау выглядит очень неровно в этом чемпионате АПЛ и занимает 7-е место. Сказывается игра на два фронта, к которой «Ньюкасл» не привык.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После трех поединков кряду без поражений коллектив дважды проиграл, что случилось в двух последних турах АПЛ — от «Эвертона» и «Тоттенхэма», и одна победа в четырех последних матчах, так что у хозяев плохая форма.

«Милан»

«Россонери» в пяти матчах Лиги чемпионов смогли лишь один раз победить, дважды сыграли вничью и два раза проиграли, поэтому занимают 3-ю позицию в своем квартете, где также играют «Дортмунд», «ПСЖ» и «Ньюкасл».

Для выхода в 1/8 финала турнира «Милану» необходимы не только победа над конкурентом на выезде, но и гостевое поражение ПСЖ от «Боруссии» Дортмунд, которая уже вышла в плей-офф.

Клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А. Он на семь пунктов отстает от второго «Ювентуса» на девять — от лидирующего «Интера».

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при трех победах и одной ничьей, так что у хозяев противоречивая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ньюкасл» коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Милана» оценивается в 4,15, ничья — в 3,90.

Хозяева выиграли в лишь одном из четырех последних матчах, тогда как гости проиграли только в двух из шести последних поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» не проиграет за 2,01.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,80, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Ньюкасл» — «Милан» за 8.30.