«Ньюкасл»
По итогам пяти туров «Сороки» имеют в своем активе пять очков, занимают третье место в турнирной таблице своей группы и сохраняют шансы на выход в плей-офф.
Для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкаслу» необходимы не только победа над конкурентом дома, но и гостевое поражение ПСЖ от «Боруссии» Дортмунд, которая уже вышла в плей-офф.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Милан
Команда Эдди Хау выглядит очень неровно в этом чемпионате АПЛ и занимает 7-е место. Сказывается игра на два фронта, к которой «Ньюкасл» не привык.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
После трех поединков кряду без поражений коллектив дважды проиграл, что случилось в двух последних турах АПЛ — от «Эвертона» и «Тоттенхэма», и одна победа в четырех последних матчах, так что у хозяев плохая форма.
«Милан»
«Россонери» в пяти матчах Лиги чемпионов смогли лишь один раз победить, дважды сыграли вничью и два раза проиграли, поэтому занимают 3-ю позицию в своем квартете, где также играют «Дортмунд», «ПСЖ» и «Ньюкасл».
Для выхода в 1/8 финала турнира «Милану» необходимы не только победа над конкурентом на выезде, но и гостевое поражение ПСЖ от «Боруссии» Дортмунд, которая уже вышла в плей-офф.
Клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А. Он на семь пунктов отстает от второго «Ювентуса» на девять — от лидирующего «Интера».
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при трех победах и одной ничьей, так что у хозяев противоречивая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Ньюкасл» коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Милана» оценивается в 4,15, ничья — в 3,90.
Хозяева выиграли в лишь одном из четырех последних матчах, тогда как гости проиграли только в двух из шести последних поединков.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» не проиграет за 2,01.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,80, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Ньюкасл» — «Милан» за 8.30.