«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы сами загнали себя в тяжелое положение. Сейчас команда находится на последнем месте в группе с 4 очками в активе.
Между тем, победа в отчетной встрече уж точно гарантирует англичанам евровесну. Более того, в случае ничьей в параллельном поединке «Манчестер Юнайтед» будет вторым.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Бавария
В своем предыдущем поединке команда «Манчестер Юнайтед» провалился. Команда Эрика тен Хага была разгромлена «Борнмутом» (0:3).
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В кадровом плане у англичан не все так радужно. Сразу несколько не последних исполнителей оказались в клубном лазарете.
И уж совсем очевидно, что хозяева будут активно атаковать. Ничего другого манкунианцам попросту не остается.
«Бавария»
Мюнхенцы легко выиграли группу. В 5 матчах «Бавария» выиграла четырежды при одном паритете, и уже может не напрягаться.
Да и Харри Кейн прекрасно пришелся ко двору. В Лиге чемпионов английский форвард настрелял 4 мяча.
В своем последнем поединке «Бавария» была попросту унижена. Мюнхенцы уступили франкфуртскому «Айнтрахту» (1:5).
Впрочем, на заключительный тур тренерский штаб вполне может отрядить резервистов. Разве что разбавить их парой-тройкой игроков основы.
Гости в этой встрече не будут особо переусердствовать. Баварцам уже ничего не нужно. Первое место от них никуда не денется.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 2.57.
На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 2.69, ничья оценена — в 3.93.
Манкунианцы явно
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.