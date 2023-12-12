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    Немотивированная «Бавария» провалит второй тайм

    «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Дерзкая ставка за 7.20 на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

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    Харри Кейн
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 12 Декабря 2023 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы сами загнали себя в тяжелое положение. Сейчас команда находится на последнем месте в группе с 4 очками в активе.

    Между тем, победа в отчетной встрече уж точно гарантирует англичанам евровесну. Более того, в случае ничьей в параллельном поединке «Манчестер Юнайтед» будет вторым.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Бавария

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  • 2.654.002.35Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда «Манчестер Юнайтед» провалился. Команда Эрика тен Хага была разгромлена «Борнмутом» (0:3).

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    В кадровом плане у англичан не все так радужно. Сразу несколько не последних исполнителей оказались в клубном лазарете.

    И уж совсем очевидно, что хозяева будут активно атаковать. Ничего другого манкунианцам попросту не остается.

    «Бавария»

    Мюнхенцы легко выиграли группу. В 5 матчах «Бавария» выиграла четырежды при одном паритете, и уже может не напрягаться.

    Да и Харри Кейн прекрасно пришелся ко двору. В Лиге чемпионов английский форвард настрелял 4 мяча.

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  • 09/12/2023

    • В своем последнем поединке «Бавария» была попросту унижена. Мюнхенцы уступили франкфуртскому «Айнтрахту» (1:5).

    Впрочем, на заключительный тур тренерский штаб вполне может отрядить резервистов. Разве что разбавить их парой-тройкой игроков основы.

    Гости в этой встрече не будут особо переусердствовать. Баварцам уже ничего не нужно. Первое место от них никуда не денется.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 2.57.

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    На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 2.69, ничья оценена — в 3.93.

    Манкунианцы явно будут искать счастья у ворот немотивированного соперника до последних минут встречи.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: прогноз, ставка (7.20), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. Немотивированная «Бавария» провалит второй тайм
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