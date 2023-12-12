«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы сами загнали себя в тяжелое положение. Сейчас команда находится на последнем месте в группе с 4 очками в активе.

Между тем, победа в отчетной встрече уж точно гарантирует англичанам евровесну. Более того, в случае ничьей в параллельном поединке «Манчестер Юнайтед» будет вторым.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Бавария 1X2Новым игрокам 2.654.002.35Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда «Манчестер Юнайтед» провалился. Команда Эрика тен Хага была разгромлена «Борнмутом» (0:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В кадровом плане у англичан не все так радужно. Сразу несколько не последних исполнителей оказались в клубном лазарете.

И уж совсем очевидно, что хозяева будут активно атаковать. Ничего другого манкунианцам попросту не остается.

«Бавария»

Мюнхенцы легко выиграли группу. В 5 матчах «Бавария» выиграла четырежды при одном паритете, и уже может не напрягаться.

Да и Харри Кейн прекрасно пришелся ко двору. В Лиге чемпионов английский форвард настрелял 4 мяча.

В своем последнем поединке «Бавария» была попросту унижена. Мюнхенцы уступили франкфуртскому «Айнтрахту» (1:5).

Впрочем, на заключительный тур тренерский штаб вполне может отрядить резервистов. Разве что разбавить их парой-тройкой игроков основы.

Гости в этой встрече не будут особо переусердствовать. Баварцам уже ничего не нужно. Первое место от них никуда не денется.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 2.57.

На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 2.69, ничья оценена — в 3.93.

Манкунианцы явно будут искать счастья у ворот немотивированного соперника до последних минут встречи .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.