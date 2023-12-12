12 декабря в Манчестере в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Баварии». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Манчестер Юнайтед»

По итогам пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает последнее, 4-е место в группе. Чтобы выйти в плей-офф ему нужны не только победа над «Баварией», но и ничья между «Копенгагеном» и «Галатасараем».

Команда при этом занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после субботних матчей 16-го тура, в которых набрала 30 очков. Налицо провал и в национальном чемпионате.

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В своем последнем матче клуб потерпел фиаско. На своем поле «Красные Дьяволы» неожиданно были разгромлены «Борнмутом», который идет в нижней половине таблице.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что с такой формой хозяев сложно рассчитывать на успех.

«Бавария»

Мюнхенцы в Лиге чемпионов уже досрочно выиграли группу — 13 очков из 15-ти возможных. Причем в четырех стартовых матчах группового этапа команда забила 11 мячей.

«Бавария» как всегда претендует золото в Бундеслиге. Но у «ротен» не получается захватить лидерство. Таблицу Бундеслиги продолжает возглавлять «Байер» с отрывом в три очка после субботних матчей.

Клуб в 13-ти встречах чемпионата Германии одержал 10 побед, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Это самое единственное поражение пришлось на прошлый тур — от «Айнтрахта» (1:5).

На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка в разных турнирах при одной ничьей и одном поражении, так что гости отправятся в Англию не в лучшем состоянии.

Прогноз и ставки

Букмекеры не видят фаворита в матче, где коэффициент на победу каждой из команд равен 2,55. Ничья оценивается в 3,95.

В девяти из 12 последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет за 2,55.

Еще один вариант ставки — «Бавария» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 3,30, ведь в восьми из 12 последних матчей гости победили при тотал больше 2,5 голов.

Дерзкая ставка на матч «МЮ» — «Бавария» — за 7.20.