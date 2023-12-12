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    «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?

    «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»
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    «Манчестер Юнайтед» занимает последнее месте в группе
    12 декабря в Манчестере в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Баварии». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 12 Декабря 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Манчестер Юнайтед»

    По итогам пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает последнее, 4-е место в группе. Чтобы выйти в плей-офф ему нужны не только победа над «Баварией», но и ничья между «Копенгагеном» и «Галатасараем».

    Команда при этом занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после субботних матчей 16-го тура, в которых набрала 30 очков. Налицо провал и в национальном чемпионате.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Бавария

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  • 2.654.002.35Бонус$9500
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    В своем последнем матче клуб потерпел фиаско. На своем поле «Красные Дьяволы» неожиданно были разгромлены «Борнмутом», который идет в нижней половине таблице.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что с такой формой хозяев сложно рассчитывать на успех.

    «Бавария»

    Мюнхенцы в Лиге чемпионов уже досрочно выиграли группу — 13 очков из 15-ти возможных. Причем в четырех стартовых матчах группового этапа команда забила 11 мячей.

    «Бавария» как всегда претендует золото в Бундеслиге. Но у «ротен» не получается захватить лидерство. Таблицу Бундеслиги продолжает возглавлять «Байер» с отрывом в три очка после субботних матчей.

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  • 06/12/2023

    • Клуб в 13-ти встречах чемпионата Германии одержал 10 побед, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Это самое единственное поражение пришлось на прошлый тур — от «Айнтрахта» (1:5).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка в разных турнирах при одной ничьей и одном поражении, так что гости отправятся в Англию не в лучшем состоянии.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры не видят фаворита в матче, где коэффициент на победу каждой из команд равен 2,55. Ничья оценивается в 3,95.

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    В девяти из 12 последних матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет за 2,55.

    Еще один вариант ставки — «Бавария» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 3,30, ведь в восьми из 12 последних матчей гости победили при тотал больше 2,5 голов.

    Дерзкая ставка на матч «МЮ» — «Бавария» — за 7.20.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?
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