«Аль-Наср» примет на своей арене «Аль-Рияд» в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Поединок состоится 8 декабря, начало — в 21:00 по мск. «Аль-Наср» — «Аль-Рияд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» в турнирной таблице саудовского чемпионата находится на второй строке. У команды после 15 сыгранных туров 34 очка в активе и отставание от лидера в семь баллов.

«Желто-синие» в текущем первенстве смогли отпраздновать 11 викторий, один поединок они свели вничью и потерпели три поражения, разница мячей составляет 39:18.

В своей последней проведенной игре Роналду и ко были разгромлены на выезде лидирующим «Аль-Хилялем» 0:3. А перед этим они выиграли шесть встреч чемпионата подряд.

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На своем поле «Аль-Наср» в данном первенстве добился пяти викторий в семи сыгранных матчах, а также по разу уступал и играл вничью.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» с 12 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на предпоследней строке в таблице. Однако от безопасного место он отстает всего лишь на пункт.

Столичный коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать три виктории, столько же встреч он свел вничью и девять раз уходил с поля поверженным, забил 17 мячей при 26 пропущенных.

К данной игре команда подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз победила и расписала две мировые. Перед этим же она дважды кряду уступала.

Вне родных стен в текущем первенстве «Аль-Рияд» еще не побеждал. В семи гостевых встречах он три матча свел вничью и потерпел четыре фиаско.

Отметим, что «Аль-Наср» на своем поле в отрезке последних пяти игр трижды проиграл «Аль-Рияду» при двух викториях.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аль-Насра» — 1.13, победа «Аль-Рияда» — 16.50, ничья — 7.80.

В этом противостоянии ставим на обмен голами, ведь «Аль-Рияд» зачастую огорчает своего предстоящего противника.

И также от данной встречи ждем результативного матча и ставим на тотал больше 3,5.