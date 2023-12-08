«Аль-Наср»
«Аль-Наср» в турнирной таблице саудовского чемпионата находится на второй строке. У команды после 15 сыгранных туров 34 очка в активе и отставание от лидера в семь баллов.
«Желто-синие» в текущем первенстве смогли отпраздновать 11 викторий, один поединок они свели вничью и потерпели три поражения, разница мячей составляет 39:18.
В своей последней проведенной игре Роналду и ко были разгромлены на выезде лидирующим «Аль-Хилялем» 0:3. А перед этим они выиграли шесть встреч чемпионата подряд.
На своем поле «Аль-Наср» в данном первенстве добился пяти викторий в семи сыгранных матчах, а также по разу уступал и играл вничью.
«Аль-Рияд»
«Аль-Рияд» с 12 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на предпоследней строке в таблице. Однако от безопасного место он отстает всего лишь на пункт.
Столичный коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать три виктории, столько же встреч он свел вничью и девять раз уходил с поля поверженным, забил 17 мячей при 26 пропущенных.
К данной игре команда подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз победила и расписала две мировые. Перед этим же она дважды кряду уступала.
Вне родных стен в текущем первенстве «Аль-Рияд» еще не побеждал. В семи гостевых встречах он три матча свел вничью и потерпел четыре фиаско.
Отметим, что «Аль-Наср» на своем поле в отрезке последних пяти игр трижды проиграл «Аль-Рияду» при двух викториях.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аль-Насра» — 1.13, победа «Аль-Рияда» — 16.50, ничья — 7.80.
В этом противостоянии ставим на обмен голами, ведь «Аль-Рияд» зачастую огорчает своего предстоящего противника.
И также от данной встречи ждем результативного матча и ставим на тотал больше 3,5.