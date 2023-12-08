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    «Аль-Рияд» сможет забить команде Роналду?

    «Аль-Наср» — «Аль-Рияд». Прогноз и ставка (к. 2.09) на футбол 8 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Рияд»
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Наср» примет на своей арене «Аль-Рияд» в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Поединок состоится 8 декабря, начало — в 21:00 по мск. «Аль-Наср» — «Аль-Рияд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 08 Декабря 2023 года
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    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» в турнирной таблице саудовского чемпионата находится на второй строке. У команды после 15 сыгранных туров 34 очка в активе и отставание от лидера в семь баллов.

    «Желто-синие» в текущем первенстве смогли отпраздновать 11 викторий, один поединок они свели вничью и потерпели три поражения, разница мячей составляет 39:18.

    В своей последней проведенной игре Роналду и ко были разгромлены на выезде лидирующим «Аль-Хилялем» 0:3. А перед этим они выиграли шесть встреч чемпионата подряд.

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    На своем поле «Аль-Наср» в данном первенстве добился пяти викторий в семи сыгранных матчах, а также по разу уступал и играл вничью.

    «Аль-Рияд»

    «Аль-Рияд» с 12 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на предпоследней строке в таблице. Однако от безопасного место он отстает всего лишь на пункт.

    Столичный коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать три виктории, столько же встреч он свел вничью и девять раз уходил с поля поверженным, забил 17 мячей при 26 пропущенных.

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    • К данной игре команда подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз победила и расписала две мировые. Перед этим же она дважды кряду уступала.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Аль-Рияд» еще не побеждал. В семи гостевых встречах он три матча свел вничью и потерпел четыре фиаско.

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    Отметим, что «Аль-Наср» на своем поле в отрезке последних пяти игр трижды проиграл «Аль-Рияду» при двух викториях.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аль-Насра» — 1.13, победа «Аль-Рияда» — 16.50, ничья — 7.80.

    В этом противостоянии ставим на обмен голами, ведь «Аль-Рияд» зачастую огорчает своего предстоящего противника.

    И также от данной встречи ждем результативного матча и ставим на тотал больше 3,5.

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    «Аль-Наср» — «Аль-Рияд»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Рияд» сможет забить команде Роналду?
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