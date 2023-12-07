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    «Дамак» отберет очки у «Аль-Иттихада»

    «Дамак» — «Аль-Иттихад» Джидда. Прогноз и ставка (к. 2.17) на футбол 7 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Дамак» — «Аль-Иттихад» Джидда
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    Карим Бензема
    7 декабря в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Дамак» на своем поле примет «Аль-Иттихад» из Джидды. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «Дамак» — «Аль-Иттихад» Джидда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 07 Декабря 2023 года
    Дамак
  • Хамис-Мушайт
    •  Дамак 18:00 Аль-Иттихад Аль-Иттихад
  • Джидда
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    «Дамак»

    По итогам 15 сыгранных туров «Дамак» с 21 набранным баллом расположился на восьмой позиции в турнирной таблице, сильно отставая от топ-3.

    Коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать пять викторий, шесть встреч он еще свел вничью и потерпел четыре поражения, забил 28 мячей при 23 пропущенных.

    В рамках чемпионата страны команда не уступает вот уже как на протяжении пяти игр кряду. В этот период она расписала две мировые и трижды победила. Причем выиграла две последние встречи, но у нижестоящих в таблице оппонентов.

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    «Дамак» домашние поединки в текущем первенстве проводит сильно и еще никому не проигрывал. У него три выигрыша и четыре ничейных исхода.

    «Аль-Иттихад» Джидда

    «Аль-Иттихад» с 28 зачетными пунктами находится на четвертой строке в турнирной таблице. От лидера он отстает безнадежно, а вот третьей строке уступает лишь два очка.

    «Тигры» выиграли в данном первенстве восемь игр из 15 проведенных, четыре поединка они еще свели вничью и трижды уходили с поля ни с чем, забили 30 голов, а пропустили всего 15.

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    • Бензема и ко последний раз в рамках чемпионата проигрывали месяц тому назад. Сейчас же у «желто-черных» 5-матчевая серия без фиаско с учетом всех турниров, в которой они четыре игры выиграли.

    В гостях в текущем первенстве «Аль-Иттихад» проиграл только один поединок из восьми проведенных при четырех победных результатах и трех мировых.

    Стоит отметить, что «Аль-Иттихад» еще никогда не обыгрывал «Дамак» на его территории, раз проиграв и трижды сыграв вничью. И во всех этих поединках неизменно забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.67.

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    На викторию «Дамака» дают — 4.60, ничья оценена — в 4.05.

    Учитывая то, как «Дамак» дома играет сильно и еще никогда не проигрывал в родных стенах предстоящему противнику, ставим здесь с Х на хозяев.

    И также еще прогнозируем в этом матче обмен голами и верховой исход.

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    «Дамак» — «Аль-Иттихад» Джидда: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. «Дамак» отберет очки у «Аль-Иттихада»
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