7 декабря в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Дамак» на своем поле примет «Аль-Иттихад» из Джидды. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «Дамак» — «Аль-Иттихад» Джидда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Дамак»

По итогам 15 сыгранных туров «Дамак» с 21 набранным баллом расположился на восьмой позиции в турнирной таблице, сильно отставая от топ-3.

Коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать пять викторий, шесть встреч он еще свел вничью и потерпел четыре поражения, забил 28 мячей при 23 пропущенных.

В рамках чемпионата страны команда не уступает вот уже как на протяжении пяти игр кряду. В этот период она расписала две мировые и трижды победила. Причем выиграла две последние встречи, но у нижестоящих в таблице оппонентов.

Все прогнозы на футбол

«Дамак» домашние поединки в текущем первенстве проводит сильно и еще никому не проигрывал. У него три выигрыша и четыре ничейных исхода.

«Аль-Иттихад» Джидда

«Аль-Иттихад» с 28 зачетными пунктами находится на четвертой строке в турнирной таблице. От лидера он отстает безнадежно, а вот третьей строке уступает лишь два очка.

«Тигры» выиграли в данном первенстве восемь игр из 15 проведенных, четыре поединка они еще свели вничью и трижды уходили с поля ни с чем, забили 30 голов, а пропустили всего 15.

Бензема и ко последний раз в рамках чемпионата проигрывали месяц тому назад. Сейчас же у «желто-черных» 5-матчевая серия без фиаско с учетом всех турниров, в которой они четыре игры выиграли.

В гостях в текущем первенстве «Аль-Иттихад» проиграл только один поединок из восьми проведенных при четырех победных результатах и трех мировых.

Стоит отметить, что «Аль-Иттихад» еще никогда не обыгрывал «Дамак» на его территории, раз проиграв и трижды сыграв вничью. И во всех этих поединках неизменно забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.67.

На викторию «Дамака» дают — 4.60, ничья оценена — в 4.05.

Учитывая то, как «Дамак» дома играет сильно и еще никогда не проигрывал в родных стенах предстоящему противнику, ставим здесь с Х на хозяев.

И также еще прогнозируем в этом матче обмен голами и верховой исход.