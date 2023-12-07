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    Отправит ли «Брест» в зону вылета «Страсбург»?

    «Брест» — «Страсбург». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, Лига 1, 7 декабря 2023 года

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    «Брест» — фаворит матча
    «Брест» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 22:30 мск. «Брест» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Декабря 2023 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 22:30 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Брест»

    После трех поражений подряд хозяева все-таки смогли набрать очки. В позапрошлом туре они играли на выезде с «Монпелье» и победили со счетом 3:1.

    Что касается серии неудач, то здесь можно оправдать «Брест», так как соперниками были «Монако» (0:2), ПСВ (2:3) и «Лилль» (0:1).

    Коэффициенты матча Брест — Страсбург

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  • 1.823.654.60Бонус$9500
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    После успеха в игре с «Палладинами» клуб снова выиграл и на этот раз разгромно. На своем поле ему удалось не оставить шансов «Клермону» (3:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Таким образом, на сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка с общей разницей мячей 6-1, так что хозяева, похоже, набрали хорошую форму.

    «Страсбург»

    «Страсбургу» пока не удается выбраться из нижней части таблицы. Сейчас клуб находится на 15-м месте. Команда набрала 13 очков в 13 поединках.

    С 29 сентября по 21 октября «Страсбург» потерпел три поражения кряду. Клуб уступил «Лансу» (0:1), «Нанту» (1:2) и «ПСЖ» (0:3). А затем последовали три ничьи подряд — с «Ренном» (1:1), «Клермоном» (0:0) и «Марселем» (1:1).

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    • В прошлом туре снова пришла очередь проигрывать. На выезде команда уступила «Реймсу» (1:2), забив единственный мяч уже в концовке встречи.

    В восьми последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при пяти поражениях и трех ничьих, так что у гостей откровенно плохая форма, а значит и шансы на очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брест» коэффициент на победу которого равен 1,86. Успех «Страсбурга» оценивается в 4,38, ничья — в 3,63.

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    В пяти из восьми последних матчей гости проиграли, тогда как хозяева выиграли в двух последних поединках.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Брест» победит за 1,86.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,92, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Брест» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. Отправит ли «Брест» в зону вылета «Страсбург»?
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