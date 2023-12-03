«Челси» на своем поле примет «Брайтон» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 3 декабря, 17:00 (мск). «Челси» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Челси»

Команда Мануэля Почеттино пока проваливает сезон и плетется в середине турнирной таблицы АПЛ. Сейчас «аристократы» на 10-м месте с 16 очками и прилично отстают от еврокубковой зоны.

В последнем туре «Челси» проиграл с разгромным счетом «Ньюкаслу» (1:4) в гостях. Команда вышла на игру очень нервной и взвинченной, много допускала простых ошибок, а Рис Джеймс был удален за две желтые карточки во втором тайме.

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Особенно «отличился» всегда надежный Тиагу Силва, который «привез» гол на ровном месте и постоянно провалился в обороне. Единственный гол же в том матче забил Рахим Стерлинг.

Он отлично исполнил штрафной, обведя стенку впритирку со штангой. Сейчас Стерлинг явный лидер атак «Челси», и один из немногих к кому нет претензий. Почеттино пока никак не может до конца разобраться с многолюдным и довольно молодым составом, что сказывается на стабильности и результатах.

«Брайтон»

Пока дружина Роберто Де Дзерби располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 22 очками, что можно назвать неплохим результатом в условиях жесточайшей конкуренции в АПЛ.

В последнем туре «Брайтон» победил на выезде со счетом 3:2 «Ноттингем Форест». Эти три очка были добыты после долгого перерыва. Де Дзерби очень эмоционально отпраздновал победу после матча.

Календарь и таблица АПЛ

Голы в том матче забили два юных таланта «Брайтона». Дубль на счету 22-летнего бразильца Жоао Педро, еще один мяч забил 19-летний ирландец Эван Фергюсон, для которого он стал уже шестым в сезоне.

На неделе «чайки» провели матч в Лиге Европы на выезде и победили греческий АЕК со счетом 1:0. Единственный мяч забил Жоао Педро. В том турнире дела у команды идут неплохо, она уже обеспечила себе выход в плей-офф.

Прогноз и ставка

В этой игре явным фаворитом букмекеры считают «Челси», на победу которого коэффициент — 1,75. На «Брайтон» — 4,60. На ничью — 4,20.

Обе команды имеют очень серьезные потери в составе, много травмированных, есть дисквалифицированные.

«Брайтон» играет очень гибко, никого не боится, старается действовать «первым номером», но при необходимости может подстроиться под соперника. Сейчас «чайки» ничем не хуже «Челси», поэтому неплохим вариантом для ставки станет, что «Брайтон не проиграет» за 2,15.

Любители рискнуть могут попробовать взять прогноз на «победу Брайтона» за 4,60. Ничего сенсационного в таком исходе не будет.