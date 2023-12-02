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    Лидер АПЛ добьется очередной уверенной победы

    «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Вулверхэмптон»
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    Александр Зинченко
    2 декабря в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграют «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Декабря 2023 года
    Арсенал Лондон
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    •  Арсенал Лондон 18:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Арсенал»

    «Арсенал» находится в потрясающей форме. Сейчас «канониры» лидируют в таблице АПЛ, набрав 30 очков в 13 встречах. Действующий чемпион страны «Манчестер Сити» отстает от лондонцев на один балл.

    В начале ноября «Арсенал» шокировал фанатов двумя поражениями. Команда уступила «Вест Хэму» в Кубке лиги, а затем потерпела фиаско в противостоянии с «Ньюкаслом» в АПЛ. Тренерскому штабу пришлось срочно делать выводы и искать выход.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Вулверхэмптон

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    Однако потом всё наладилось. Сейчас выигрышная серия «Арсенала» с учетом всех турниров составляет четыре матча. До этого клуб одолел «Севилью» (2:0), «Бернли» (3:1), «Брентфорд» (1:0) и «Ланс» (6:0).

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    Особенно эффектной получилась разгромная победа над «Лансом». До перерыва «Арсенал» забил сопернику целых пять голов. Этот успех позволил «канонирам» досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» на данный момент располагается в нижней части таблицы. Команда находится на 12-й позиции. Клуб набрал 15 очков в 13 встречах.

    В ноябре «Вулверхэмптон» выиграл один матч и потерпел два поражения. Но команда одержала победу во встрече с очень сильным соперником — «Тоттенхэмом». «Шпоры» были обыграны со счетом 2:1.

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    • «Вулверхэмптон» — клуб, который и сам играет, и не мешает это делать другим. Команда в каждом матче как забивает, так и пропускает. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

    В Лондоне «Вулверхэмптон» ждет настоящее испытание. Сражаться с лидером АПЛ будет крайне сложно. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Вулверхэмптон» в гостях выиграл лишь два матча из восьми.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» можно поставить за 1.30. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 10.5. Ничья оценена — в 5.95.

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    Можно сделать ставку на победу «Арсенала» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.88.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.75.

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    «Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Лидер АПЛ добьется очередной уверенной победы
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