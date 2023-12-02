2 декабря в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграют «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Арсенал»

«Арсенал» находится в потрясающей форме. Сейчас «канониры» лидируют в таблице АПЛ, набрав 30 очков в 13 встречах. Действующий чемпион страны «Манчестер Сити» отстает от лондонцев на один балл.

В начале ноября «Арсенал» шокировал фанатов двумя поражениями. Команда уступила «Вест Хэму» в Кубке лиги, а затем потерпела фиаско в противостоянии с «Ньюкаслом» в АПЛ. Тренерскому штабу пришлось срочно делать выводы и искать выход.

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Однако потом всё наладилось. Сейчас выигрышная серия «Арсенала» с учетом всех турниров составляет четыре матча. До этого клуб одолел «Севилью» (2:0), «Бернли» (3:1), «Брентфорд» (1:0) и «Ланс» (6:0).

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Особенно эффектной получилась разгромная победа над «Лансом». До перерыва «Арсенал» забил сопернику целых пять голов. Этот успех позволил «канонирам» досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» на данный момент располагается в нижней части таблицы. Команда находится на 12-й позиции. Клуб набрал 15 очков в 13 встречах.

В ноябре «Вулверхэмптон» выиграл один матч и потерпел два поражения. Но команда одержала победу во встрече с очень сильным соперником — «Тоттенхэмом». «Шпоры» были обыграны со счетом 2:1.

«Вулверхэмптон» — клуб, который и сам играет, и не мешает это делать другим. Команда в каждом матче как забивает, так и пропускает. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

В Лондоне «Вулверхэмптон» ждет настоящее испытание. Сражаться с лидером АПЛ будет крайне сложно. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Вулверхэмптон» в гостях выиграл лишь два матча из восьми.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» можно поставить за 1.30. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 10.5. Ничья оценена — в 5.95.

Можно сделать ставку на победу «Арсенала» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.88.

Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.75.