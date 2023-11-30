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    «Заря» даст бой бельгийцам

    «Гент» — «Заря». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Заря»
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    Игорь Горбач
    «Гент» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 5-го тура Лиги конференций. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. «Гент» — «Заря»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 30 Ноября 2023 года
    Гент
  • Лига конференций. Группа B
    •  Гент 20:45 Заря Заря
  • Луганск
    •

    «Гент»

    Эта команда сейчас лидирует в своем квартете. Бельгийцы набрали 10 очков в 4 матчах, и вряд ли упустят путевку в плей-офф.

    С атакой у команды также все в порядке. Игроки «Гента» настреляли 11 мячей в Лиге конференций, пропустив свои ворота всего трижды.

    Коэффициенты матча Гент — Заря

    1X2Новым игрокам
  • 1.197.3016.00Бонус$9500
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    В своем последнем поединке команда добилась лишь ничьей. «Гент» на родной арене не сумел переиграть «Юнион» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    К слову, единственные очки бельгийцы потеряли именно в матче с «Зарей» (1:1). Так что желание обыграть луганчан должно быть огромным.

    Наверняка «Гент» будет активно атаковать. Бельгийцы хотят завершить групповой этап на первом месте.

    «Заря»

    Эта команда имеет разве что теоретические шансы на плей-офф. Луганчанам нужно побеждать в двух оставшихся поединках.

    Вот только оборона луганского клуба частенько дает сбои. Да и голкипер Никита Турбаевский выглядит неуверенно, как например, в матче «Маккаби» Тель-Авив (2:3).

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    • До поражения израильтянам «Заря» уступила еще и ЛНЗ (1:2). Да и вообще, опытному Юрию Ковалю пока не удается склеить игру команды в единое целое.

    Зато неплохой отрезок выдает молодой форвард Игорь Горбач. На счету арендованного динамовца уже 2 мяча в Лиге конференций.

    И уж точно гости постараются сыграть на максимуме своих возможностей. Да и состав у луганчан вполне себе приличный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гента» предлагают — 1.18.

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    На викторию «Зари» дают — 14.00, ничья оценена — в 7.00.

    «Гент» смотрится сильнее оппонента, но и луганчане способны показать зубы любому оппоненту.

    Наш прогноз — Фора «Зари» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.27.

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    «Гент» — «Заря»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. «Заря» даст бой бельгийцам
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