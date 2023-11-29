«Мальорка» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 23:00 мск. «Мальорка» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мальорка»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Мальорка» сражается за выживание, находясь на 17 строчке таблицы.

Вот только с победами у балеарцев не складывается. Выиграть удалось всего лишь однажды в 13 поединках.

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В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» снова проиграла. На выезде команда минимально уступила «Атлетико».

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Матчи с «Кадисом» для команды складываются относительно успешно. Из пяти последних поединков выиграно два при одном поражении.

И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Балеарцы всего на один пункт оторвались от зоны вылета.

«Кадис»

Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выживание в элите. На текущий момент «Кадис» пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно не преуспевает. В 13 матчах игроки «Кадиса» сумели отличиться всего лишь 10 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Кадис» по всем статьям уступил мадридскому «Реалу» (0:3).

Да и вообще, команда имеет заметные проблемы в организации игры. Ну а последняя победа случилась еще в первый день осени.

Наверняка «Кадис» постарается добыть хотя бы балл. Гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.01.

На викторию «Кадиса» дают — 4.46, ничья оценена — в 3.42.

«Мальорка» по игре выглядит монолитнее , плюс ко всему традиционно успешно играет с «Кадисом».

Наш прогноз — Победа «Мальорки». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.