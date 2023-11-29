«Мальорка»
Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Мальорка» сражается за выживание, находясь на 17 строчке таблицы.
Вот только с победами у балеарцев не складывается. Выиграть удалось всего лишь однажды в 13 поединках.
Коэффициенты матча Мальорка — Кадис
В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» снова проиграла. На выезде команда минимально уступила «Атлетико».
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Матчи с «Кадисом» для команды складываются относительно успешно. Из пяти последних поединков выиграно два при одном поражении.
И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Балеарцы всего на один пункт оторвались от зоны вылета.
«Кадис»
Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выживание в элите. На текущий момент «Кадис» пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
В плане реализации команда явно не преуспевает. В 13 матчах игроки «Кадиса» сумели отличиться всего лишь 10 раз.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Кадис» по всем статьям уступил мадридскому «Реалу» (0:3).
Да и вообще, команда имеет заметные проблемы в организации игры. Ну а последняя победа случилась еще в первый день осени.
Наверняка «Кадис» постарается добыть хотя бы балл. Гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.01.
На викторию «Кадиса» дают — 4.46, ничья оценена — в 3.42.
«Мальорка»
Наш прогноз — Победа «Мальорки». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.