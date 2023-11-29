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    Балеарцы оторвутся от опасной зоны

    «Мальорка» — «Кадис». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Примера, 29 ноября 2023 года

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    Абдон Пратс
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 23:00 мск. «Мальорка» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Ноября 2023 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Мальорка»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Мальорка» сражается за выживание, находясь на 17 строчке таблицы.

    Вот только с победами у балеарцев не складывается. Выиграть удалось всего лишь однажды в 13 поединках.

    Коэффициенты матча Мальорка — Кадис

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    В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» снова проиграла. На выезде команда минимально уступила «Атлетико».

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    Матчи с «Кадисом» для команды складываются относительно успешно. Из пяти последних поединков выиграно два при одном поражении.

    И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Балеарцы всего на один пункт оторвались от зоны вылета.

    «Кадис»

    Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выживание в элите. На текущий момент «Кадис» пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда явно не преуспевает. В 13 матчах игроки «Кадиса» сумели отличиться всего лишь 10 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Кадис» по всем статьям уступил мадридскому «Реалу» (0:3).

    Да и вообще, команда имеет заметные проблемы в организации игры. Ну а последняя победа случилась еще в первый день осени.

    Наверняка «Кадис» постарается добыть хотя бы балл. Гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Кадиса» дают — 4.46, ничья оценена — в 3.42.

    «Мальорка» по игре выглядит монолитнее, плюс ко всему традиционно успешно играет с «Кадисом».

    Наш прогноз — Победа «Мальорки». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.

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    «Мальорка» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. Балеарцы оторвутся от опасной зоны
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