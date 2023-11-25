«Бернли» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:00 мск. «Бернли» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» находится на последней строчке в турнирной таблице, набрав в 12-ти турах лишь четыре очка.

В клубе четко понимают, что что-то пошло не так, но пока все равно не спешат со сложным решениями.

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Увольнение Венсана Компани в сложившейся ситуации вряд ли кого-то удивит, но бельгийцу буквально каждую неделю продлевают кредит доверия.

Все прогнозы на АПЛ

Серия поражений «Бернли» составляет уже шесть матчей. На этом отрезке один из аутсайдеров пропустил 17 мячей.

Больше «Бернли» в этом сезоне АПЛ пропускает только «Шеффилд Юнайтед». С такой игрой в обороне будет сложно сохранить место в элитном дивизионе.

«Вест Хэм»

«Молотобойцам» нынешний сезон дается трудно. Борьба за выход в еврокубки пока что отражается в том, что «Вест Хэм» занимает девятое место в таблице.

Еще недавно у лондонцев была безвыигрышная серия в четыре матча, в трех из которых они потерпели поражения, что вылилось в 12-ю строчку.

Зато в 1/8 финала Кубка Лиги клуб прошел сам «Арсенал» (3:1), а в групповом раунде Лиги Европы минимально обставил сильный «Олимпиакос» (1:0).

Но после победы в прошлом туре над «Ноттингемом» (3:2) в прошлом туре форма хозяев выглядит совсем неплохо: три победы в четырех последних поединках во всех турнирах при одном поражении.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Хэм» коэффициент на победу которого равен 2,09. Успех «Бернли» оценивается в 3,46, ничья — в 3,68.

В трех из четырех последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет за 2,09.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,84, ведь в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» был реализован именно такой сценарий.