21 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Румынии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Румыния — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния

Румыны уже вышли в финальную часть Евро-2024. В девяти поединках румынская национальная команда добыла пять побед и четырежды сыграла вничью, ни разу не проиграв.

Коллектив из Румынии 15 раз поразил ворота соперника и пять пропустили в свои. Это позволяет ему лидировать в группе, на два очка опережая нынешнего соперника.

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В настоящий момент в активе Румынии 19 пунктов и вторая позиция в турнирной таблице. «Трехцветные» на семь пунктов опережают третий в таблице Израиль.

Все прогнозы на Евро-2024

В 10 последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, сборная не знает поражений при шести победах и четырех ничьих, что говорит о хорошей форме хозяев.

Швейцария

Швейцарцы уже смогли выйти на Евро-2024. Но в оставшемся матче они, возможно, захотят победить, чтобы выиграть отборочную группу, чтобы завершить квалификацию на мажорной ноте.

В девяти турах отбора Швейцария победила в пяти играх и четыре раза сыграла вничью, набрав в общей сложности 17 очков. Сборная еще ни разу не проиграла.

Последний раз сборная Швейцарии разочаровывала поклонников еще на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда в 1/8 финала команда с разгромным счетом уступила Португалии со счетом 1:6.

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив пять раз сыграл вничью при одной победе, так что этот ничейный синдром вполне может сработать и на этот раз, тем более оба соперника уже вышли на

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Швейцарию, коэффициент на победу которой равен 2,03. Успех Румынии оценивается в 3,68, ничья — в 3,62.

В девяти из 11 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,62, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.